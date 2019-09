No es que sea, lo que vemos en la Comunidad de Madrid, un hecho anecdótico, sino que es un ejemplo de lo que ocurre ya en tantas comunidades autónomas, pero quizá con más acentos y subrayados.

Se van escabullendo de los tribunales, no sabemos quién es más hábil, seguramente él; van cayendo testaferros y manzanillos que se vendieron o alquilaron por unos cuantos fajos de billetes en cuentas geográficamente corrientes, bien distribuidas por su opacidad. Si observamos los nuevos nombramientos de la presidente Díaz Ayuso en la consejería de educación, comprobaremos la tendencia que ya apuntaban los datos previos y no es difícil hacerlo porque ha recuperado el espíritu de Lucía Fígar, famosa por sus privatizaciones y sus cuentas pendientes con la Púnica. Una señora que, antes de que la Lomce de Wert arrollase, ya había adjudicado más de noventa parcelas para centros concertados en lugares en los que no había oferta pública de plazas escolares. Para seguir con esa política de recorte millonario nada mejor que Enrique Ossorio, discípulo de la pareja que titula este folio, alto cargo especializado en privatizaciones de las administraciones públicas.

Madrid se ha puesto a la cola en la inversión en educación pública en toda España y las perspectivas son más duras con este gobierno tripartito y la ayuda de los antiguos cargos del exministro aquel al que premiamos con una canonjía en la OCDE, después de comprobar la dureza de su faz ante todo tipo de críticas sin inmutarse.

El ultraliberalismo sigue con ganas y dispuesto a presentar armas legislativas otra vez con sus actitudes inquisitoriales, dogmáticas y radicales. Estos nombramientos en Madrid son una forma de entrar en batalla con la comunidad educativa; un cierre de filas radical desde el punto de vista económico, obviando las necesidades de la red pública, que continúe la segregación y la falta de equidad.

Siguen pensando que ha de haber alumnado que ha de ocupar vagones de primera, segunda o tercera clase según el origen y los recursos económicos de las familias. Se han olvidado, es un decir, del mandato constitucional de la igualdad de oportunidades que debe presidir las etapas obligatorias.

Desde los años ochenta han sido muchos los esfuerzos de integración, de universalización de la escolarización obligatoria para alcanzar buenos resultados, muchos años de preocupación por el fracaso escolar para que se tengan que soportar nuevas ofensivas contra la enseñanza pública.

Que conste que hoy quería hablar del consejero andaluz de salud al que se le perdió la presentación de diapositivas, definió el aborto como un chupetón y ahora se le caen dos lagrimones con la listeriosis y ofrece a una madre, víctima de un aborto, posar en una foto con su próximo hijo. Sigue siendo consejero. Vendrán más días de gloria.