Hai cidades con ou sen aeroporto, cidades con ou sen universidade, cidades con ou sen porto, a Coruña forma parte das primeiras e sobre o desenvolvemento deses tres grandes eixos: as súas infraestruturas de transporte marítimo e aéreo e da súa institución de ensino superior, aséntase boa parte do noso futuro. Un futuro que xa empezou hai tempo, que ten como protagonista as cidades e no que a comunicación e a produción de coñecemento innovador marcarán a diferenza á hora de crear, atraer ou fixar actividade económica, é dicir, empresas de escala local, estatal ou internacional como as que xa existen na nosa cidade.

A Coruña conta hoxe con ferramentas modestas pero de gran potencial para xogar con vantaxe na economía do século XXI, e por esta razón, non debemos perder ningunha oportunidade para mellorar e ampliar as instalacións e as prestacións da universidade, o porto e o aeroporto da Coruña. Debemos ser teimudos e insistentes á hora de reclamarlle ao estado a conexión ferroviaria co porto exterior, a cidade das TIC e, no caso do aeroporto, a aprobación e execución inmediata dos investimentos previstos no plan director de Alvedro presentado o ano pasado.

Un plan director que, cos datos de tráfico interanual na man, foi concibido sobre a base dunha previsión moi conservadora da evolución do tráfico en Alvedro, que sobrepasará longamente este ano o limiar do 1,2 millóns de pasaxeiros que os técnicos de AENA prevén para o 2021. Unhas previsións adulteradas, ao meu ver, por unha sobreestimación do impacto do AVE no volume total do tráfico de pasaxeiro da Coruña, cuxo impacto inmediato será, máis ben, o do abaratamento do custo do billete e non unha baixada catastrófica na ruta a Madrid. Un plan que non recollía tampouco, de xeito inexplicable, a conexión da terminal coa AP-9. Un plan director que, malia a todas as deficiencias sinaladas, é necesario executar de xeito inmediato e que aínda está pendente de aprobación definitiva e da súa inclusión nuns orzamentos xerais do estado prorrogados indefinidamente por un goberno en funcións que semella feliz de estar en funcións.

Se temos que defender Alvedro da visión centralista e curtopracista dos xestores de AENA plasmada no plan director de Alvedro, debemos facelo tamén dos nosos centralistas locais da Xunta, incapaces durante dez anos de presentar unha soa proposta minimamente consensuada de coordinación aeroportuaria das tres terminais galegas, malia a recoñeceren a súa necesidade no seu propio Plan estratéxico de turismo e comprometerse a tal na xuntanza do comité de rutas que tivo lugar en maio de 2018. Unha Xunta de Galicia que se non é quen de facer unha proposta aberta, transparente e equilibrada de coordinación, debe cando menos absterse de actuar de xeito unilateral, pola calada e sen render contas a ninguén, e menos aínda pretender inxerencias na xestión dos recursos que os concellos destinan en solitario á promoción da súa conectividade aérea. Na Coruña fixéronse as cousas ben nos últimos anos e, se non podemos contar co apoio da Xunta, esiximos cando menos neutralidade e respecto á nosa autonomía local.