¿Dar cancha a quien no la merece?

Ven? Cuatro telediarios de verano y... nos saludamos ya en septiembre. Y día 4 ya, por más señas. Si es que, como les digo, a medida que cumplimos años la percepción del paso del tiempo va cambiando. Y no porque tal variable, según Ortega y Gasset la única que evoluciona dramáticamente en un solo sentido, realmente sufra modificaciones. Es nuestra forma de "sentir" el paso del tiempo la que va evolucionando, al estar ligada a percepciones más que a medidas absolutas, y así como el verano se hacía eterno en aquellas tardes de asueto cuando cursábamos la EGB o el BUP, ahora parece todo lo contrario.

Bueno, septiembre pues... Y poco ha cambiado el panorama desde que comenzamos el verano, hablando de forma general. En lo particular, por supuesto que sí. Algunos habrán nacido en este período y otros, tristemente, se habrán marchado de nuestro lado. Pero en las cuestiones colectivas, poca mudanza. Alguna vuelta de tuerca más en los nuevos intereses de quien hace de nuestro mundo su cortijo, con perspectivas poco halagüeñas para nosotros, los mortales, en esa cosa económica global a la que vivimos de alguna forma interconectados, y algunos más y menos en las diferentes guerras de bloques, las declaradas y las que no.

En lo nacional, menos movimiento aún. Enroque por una parte, enroque no declarado „pero evidente„ en la otra, y mucha satisfacción para quien espera sacar réditos de ello, a costa de pretender modificar la convicción más íntima del ciudadano: el voto. Adicionalmente, más presunta corrupción, más declaraciones esperables y, mientras tanto, una sociedad cada día más rota, más pobre „en todos los sentidos„ y menos atractiva. Más de lo mismo...

Y, en medio de todo ello, personas que tratan de buscar su legítimo sustento de formas ciertamente peregrinas y a veces no tan legítimas, lo que genera toda una caterva de dimes y diretes, ocurrencias y recontraocurrencias „le llaman Twitter„ que en un contexto de menos información, como es el verano, adquiere mayor relevancia. Y, no crean, a muchos les funciona. Quizá es esta, para mí, una de las principales tristezas que se ven por estos pagos. Que se valora muchas veces más lo excéntrico, estrambótico y ocurrente porque sí, que una buena y contrastada praxis, fruto del trabajo y del conocimiento. Y eso no es más que el reflejo de una sociedad histriónica y adicta a la adrenalina de la subida y su posterior bajada. No son buenos tiempos para la estabilidad, el sosiego y la buena lógica.

Así las cosas, proliferan todo tipo de atentados contra la razón, simplemente por ser diferente y, así, vender más y mejor. Ya ven el caso del Móstoles Balompié, por ejemplo, ahora rebautizado como Flat Earth F.C. „Fútbol Club Tierra Plana„ debido al presunto terraplanismo profesado por su presidente. Algo a lo que, a pesar de que tenga miles de seguidores en el mundo, no deberíamos darle la menor cancha ni crédito. Y es que no hace falta saber mucha Física avanzada para colegir que un planeta de la masa de La Tierra solo puede ser viable si es, aproximadamente, esférico. Una Tierra plana no tiene sentido desde ningún punto de vista, salvo la supuesta gracia de quien lo defiende para sacar, de una forma o de otra, tajada de ello.

Pero la gracia en cuestión está, y persiste, y contribuye a un clima de desinformación y falsas realidades bien orquestadas que está minando el verdadero conocimiento. Y ya en nuestro país todo lo que verdaderamente sea avance y preparación no está de moda, no, pero no podemos seguir en esa senda. Que el planeta es un geoide, esfera achatada ligeramente por los polos, no está bajo discusión. Y no toca que, aunque sea con finalidad publicitaria no explicitada, alguien grite a los cuatro vientos lo contrario. Y, ¿saben por qué? Porque siempre habrá quien se crea el cuento „como tantas otras personas„ con consecuencias importantes...

¿Qué no? Les aseguro que sí... Ya hay quien se ha suicidado o hecho cualquier tontería por un supuesto fin del mundo, hay quien compra aparatos que supuestamente imantan el agua para beber o que emiten frecuencias sonoras en el entorno personal o de trabajo, a quien le imponen las manos para sanarle de no sé qué cosas y hay quien incluso ha gastado dinero público para preguntarle a presuntos videntes „charlatanes„ qué decisión tomar dentro de sus responsabilidades institucionales. Todo eso, y mucho más, hay que pararlo, y empezar a llamar a las cosas por su nombre. Que un equipo de fútbol, con la enorme capacidad como prescriptores sociales que tienen dichas entidades, empiece a hablar de terraplanismo, un bulo increíble solo para perfiles crédulos, sin avisar de que es una broma o una serpiente de verano, puede ser hasta peligroso. Yo lo creo así. Y usted, ¿no?

Sigan teniendo buena entrada en septiembre... Nos hablamos... Sobre el geoide, claro está.