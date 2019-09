Darme un gustazo

Pleno verano. Era la víspera del lunes en que empezarían unas obras en casa. Para facilitar el trabajo a los albañiles y proteger los enseres hubo una previa retirada de muebles, cortinas, cuadros y lámparas de las habitaciones que iban a sufrir la acción de la piqueta. Al ver las paredes libres, aquellas superficies impolutas y limpias de trastos, me asaltó la idea de darme el gustazo de pintarrajearlas como haría un vulgar grafitero, sabiendo que horas después todo lo hecho desaparecería. A mi favor hay que tengo cierta facilidad para dibujar, que he pintado múltiples cuadernos y márgenes de libros, hasta el punto de ganarme el calificativo paterno de "pintamonas" y que he trabajado en el mundillo de las publicaciones juveniles. Total, que con mis rotuladores gordos „no dispongo de espráis„, pinceles, una brocha y las acuarelas me puse a manchar la pared que sabía que sería la primera en caer. Lo pasé en grande, sin limitación de espacio ni temas, despreocupado de chorretones y de las chanzas y amenazas allí exponía...Un auténtico gustazo, muy efímero eso sí, el que me di la tarde de ese domingo. Fue, a mi manera, una forma de desconectar de la rutina y del tedio de tener que procurar no rozar las paredes al retirar las sillas.