¿Peajes nocturnos?

Tengan ustedes buena jornada de sábado. Definitivamente, la rueda de la actividad ha comenzado a girar, y esta semana que comienza supone la vuelta a muchas de lo habitual fuera del verano. Septiembre ya suma dígitos, y esto siempre viene acompañado de buenos propósitos para la temporada que comienza, de noticias más o menos diferentes y, cómo no, de nuevas ideas o de diferentes propuestas de solución para problemas enquistados, que nos afectan.

En esta última línea, quisiera hoy dedicar el artículo a ese eterno problema en Galicia que supone el alto coste del tránsito por sus infraestructuras viarias de pago y, particularmente, en una AP-9 venida a menos en todo menos en el peaje, merced a los errores políticos „siendo suave„ cometidos durante décadas con tal infraestructura.

El caso es que la Xunta de Galicia, en su ánimo por abaratar el asfixiante coste del tránsito por las infraestructuras de la que es titular, anuncia una rebaja de un 50%... Bien. Pero, esperen... Nos dicen que esto se verificará solamente de doce de la noche a seis de la mañana... Y, entonces, surge la duda: ¿realmente quieren que la medida tenga un impacto en la vida de las personas, por ejemplo en los trabajadores que han de utilizarlas a diario para acceder a su puesto de trabajo? O, por el contrario, ¿se trata solamente de fuegos de artificio? Porque lo primero sería digno de reconocimiento. Lo segundo, no.

De doce de la noche a seis de la mañana, tal medida quizá le venga bien a alguna empresa de transporte. O poco más. Pero el grueso de los usuarios particulares no pueden permitirse salir tres horas antes para su puesto de trabajo y esperar otras cuatro, cinco o seis horas para utilizar la autopista con descuento. Ciertamente, no digo que la medida anunciada no pueda ser positiva. Pero hace falta más. Mucho más...

La siguiente acción de la Xunta es, habiendo actuado ella, pedir un movimiento similar a la AP-9. Pero desde tal empresa „en su línea habitual„ se apresuran a decir que de rebaja de peajes nada, si no hay compensaciones. Vivimos así el esperpento de que mientras se subvencionan autopistas en otras zonas de España, mientras la carísima AP-68 contempla descuentos muy importantes para los usuarios habituales, mientras la AP-1 se transforma en A-1 una vez caducada la concesión „movimiento que debería haberse puesto en práctica con la AP-9 hace ya años„, aquí nos dicen que "de eso nada". La AP-9, en manos de no se sabe ya muy bien quién, pero en todo caso fondos de inversión muy ajenos a la realidad del día a día en Galicia, se ha transformado en una rentabilísima máquina de hacer dinero, minimizando todo tipo de costes, con un servicio cada día peor. Y, desde ella, solo se sabe hablar de "compensaciones", que a veces son escuchadas. Vaya por delante la cuádruple subida de peaje producida en la misma en el último año.

Fíjense que los descuentos actuales en la AP-9 son ridículos: un exiguo 25% de la vuelta, con telepeaje, si uno realiza durante la misma jornada exactamente el mismo trayecto. Imagínense ustedes un comercial que va a Bueu a visitar un cliente, saliendo por Pontevedra, ve a varios más en el trayecto por carretera de Pontevedra a Vigo y luego toma allí la autopista. Nada de nada... Y no hace falta que les cuente qué supone, en peaje, un trayecto A Coruña-Vigo o Ferrol-Vigo ida y vuelta...

¿Es el panorama de movilidad por carretera planteado un tanto dantesco? Pues aún hay más... Porque a todo esto hay que sumar la ocurrencia del ministro Ábalos de gravar con peaje la A-6. De mal gusto, y más refiriéndose a ello como "peaje simbólico"... No se da cuenta que tres céntimos por kilómetro implica que ir y volver a Lugo cada día desde A Coruña implicaría algo más de 120 euros al mes „solamente de peaje„ para un trabajador que haga habitualmente tal recorrido. Algo insostenible si se suman los gastos de combustible y mantenimiento „ya no la propia amortización del vehículo„, teniendo en cuenta los sueldos que se gastan últimamente por estos pagos...

Con todo, es evidente que hace falta otro enfoque de la cuestión. Y la pregunta mollar en la misma es: ¿realmente se quiere producir un abaratamiento para el usuario medio? ¿Se quiere rebajar la asfixia para el mismo? ¿O estamos hablando de propaganda? Si un responsable de tales cuestiones me está leyendo, y afirma con rotundidad que su voluntad es la primera, entonces no pueden barajarse únicamente medidas como la planteada. ¿Por qué? Porque tal impacto será mínimo y no afectará a la mayoría de los usuarios.

Desde mi punto de vista, urge una política de descuentos a usuarios habituales „tanto en las vías de titularidad pública como en la AP-9„ similar a la existente en buena parte de las infraestructuras viarias de España desde hace mucho tiempo. Todo lo que sea salirse de tal paradigma supone marear la perdiz, pero sin un impacto real en los usuarios. ¿Que costará dinero? Bueno, en el caso de la autopista, quizá una parte de tal coste tenga que suponer una reducción del beneficio de una empresa que hace caja, hoy más que nunca, con el peor servicio posible y un estado de conservación y un mantenimiento „comparado con el pasado„ lamentables. Si a eso sumamos un compromiso económico real de la Administración, a lo mejor las cuentas cuadran. Pero sin fuegos artificiales. Eso no lleva demasiado lejos, más que al hastío y la desconfianza.