D espois de Neymar, de Griezman ou de Nairo Quintana, chega o verdadeiro deporte. O que fai a xente do común por diversión, paixón e por asumir a súa actividade deportiva, a que sexa, como un enriquecemento á súa vida. Ás veces, o verdadeiro sentimento da deportividade, do competidor honorable, con valores herdados ao longo de séculos, habita diante dos teus fociños e non o ves. A cafetería Ártabros, a máis antiga da cidade, pois foi fundada no ano 1929, garda moitos segredos. Nela tomaron café intelectuais como Miguel González Garcés, Cunqueiro, Lugrís ou Luís Seoane na compaña da súa muller Maruxa cando regresaban de ver algunha película no cine Goya ou no cine Avenida. Pero tamén reunía a grandes amantes do deporte, pois Jesús, o pai do actual dono xogou no Deportivo e coñecía a toda aquela xeración irrepetible, da que formou parte o grande Luís Suárez, que non so coincidía no campo con Jesús, senón tamén na súa cafetería. Pois ben, Jesús, soubo transmitirlle os valores do deporte herdados ao longo de séculos, ao seu fillo Alberto Blázquez. Este é o verdadeiro protagonista do noso artigo. Alberto foi un magnífico xogador de fútbol e de fútbol sala, pero o que lle apaixoa é a montaña, as carreiras de montaña. Esta fin de semana, correu a mítica proba do Mont Blanc, a carreira que transcorre por Suiza, Italia e Francia, rodeando o pico máis alto de Europa. Os seus famosos desniveis e as súas rampas, case verticais, converten esta carreira nunha das máis duras do planeta. Alberto, ten unha mochila persoal neste tipo de probas máis que considerable. Leva nas súas pernas moitos desafíos. Lembremos que correu a Ehunmilak, 171 quilómetros nos que pasas correndo dúas noites, e tamén correu este ano o Campionato do Mundo en Coimbra, e centos de carreiras de montaña que avalan a súa entrega a esta disciplina deportiva. Todos os días, cando fecha o seu negocio de hostalería sae a adestrar, e as fins de semana acode a algunha competición ou corre cinco horas para manterse en forma. Ten feito maratons, ultramaratóns, triatlón, etc., pero o que lle roubou o corazón foi a montaña, porque corre pola natureza, e Alberto e unha grande amante da natureza, sobre todo da de Galicia, que non se cansa de loar cada vez que ten ocasión de parolar cos clientes e os amigos sobre as nosas praias, os nosos montes ou o noso mar. Esta fin de semana escoitou como o locutor que se dirixía aos participantes na proba do Mont Blanc lles anunciaba que máis de 350 países estaban retransmitindo o evento e que "eles ían participaban na mellor carreira do mundo e que, para que iso seguise sendo así, tiñan que demostrar que eles eran os mellores corredores do mundo". Iso foi na saída da proba, pero despois de deixar o refuxio de Bertone, Alberto, sufriu un susto moi grande, estivo a punto de caer por un precipicio. Algo que non esquecerá na vida. Outros corredores axudárono a saír do lugar onde ficara colgado. Case non o conta. Pero despois de 101 quilómetros correndo, ao chegar a meta, ás sete da mañá, cun tempo de algo máis de 22 horas, veu o amencer sobre o Mont Blanc e, esa visión, compensou todo o sacrificio. E deu por boas as 14 sopas que tomou para poder entrar en calor pola noite. Isto deporte de verdade e non os abdominais de Cristiano Ronaldo.