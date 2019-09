Sí, mejor ir a elecciones que seguir con el desvergonzado espectáculo que vienen dando desde hace dos meses los dos políticos que ofrecen un futuro progresista, feminista, ecologista y muy social, un maravilloso y esperanzador futuro de izquierdas, vamos. Mejor ir a elecciones si eso promueve el bipartidismo que siempre dará resultados más positivos que la fragmentación sin consenso que nos invade desde la inmotivada moción de censura de 2018 y que prosigue tras las elecciones de abril de este año. No soy un converso al bipartidismo sino que lo tengo desde siempre por el mejor sistema posible y porque su modesta recuperación la anuncian los sondeos, mejor ir a elecciones. Ya podríamos estar en campaña oficial, lo estamos oficiosamente, de no ser por el plazo intocable de dos meses que establece la Constitución a partir de la primera votación de investidura, la frustrada de Sánchez el 23 de julio de este año. El dichoso plazo debería interpretarse con flexibilidad para reducirse, no para ampliarse, en supuestos en los que, como ocurrió tras las elecciones de diciembre de 2015, no hay candidato con posibilidades de ser investido. Entonces Rajoy renunció a presentarse con sus escasos 123 escaños, lo hizo Sánchez y fracasó pero al menos el plazo comenzó a correr y una vez cumplido hubo disolución y elecciones en junio de 2016. De no haberse presentado Sánchez, el Rey tendría que haber forzado las cosas buscando un candidato cualquiera con el único fin de activar el calendario. Un despropósito. Sánchez alcanzó la presidencia con la moción de censura en junio de 2018 pero, incapaz de aprobar sus presupuestos, en febrero disolvió y convocó elecciones que ganó el 28 de abril de 2019 con 123 escaños. Se votó su investidura el 23 de julio y perdió, estamos en septiembre y el 23 vence el plazo de dos meses para disolver las Cortes y convocar elecciones para finales de noviembre. Demasiado tiempo. Habría que buscar la vía para reducir ese plazo cuando resulta evidente que nadie tiene los apoyos para ser investido y para evitar al Rey una decisión tan delicada.

Desde las elecciones del 28 de abril Sánchez ha tenido tiempo sobrado para negociar acuerdos en todas direcciones, no a la vez claro, y no ha querido culminarlos. No es que no haya podido, como pretenden desde el gobierno y el PSOE responsabilizando a todos los partidos con presencia en el Congreso, es que no le ha dado la gana. Patinó ofreciendo a Podemos tres ministerios y una vicepresidencia provocando el pánico de alguna gente importante de dentro y fuera del partido, de dentro y fuera de España. Le salvó Iglesias por su excesiva ambición. Ahora, tras las vacaciones, no quiere de Podemos otra cosa que sus votos pero solo a cambio de unas fotos. Lo más sincero que ha dicho sobre Podemos es que no se fía de ellos y lo más torpe fue ofrecerles sillones en el Gobierno. Ahora les ofrece, como si fuesen propiedad del partido, la presidencia de instituciones y organismos básicos del Estado. Pero si falso fue aquel ofrecimiento también el de ahora lo es y si Iglesias acepta esas presidencias como aceptó en julio no formar parte del gobierno, Sánchez echará mano de otros argumentos para negarse al acuerdo como lo hizo en julio. Sánchez quiere elecciones porque espera crecer a costa de Podemos. Es legítimo que las quiera y si eso reduce la fragmentación en la izquierda me parece positivo. En el centro derecha Rivera y Abascal no están por la labor y es de lamentar. Llevamos dos meses perdiendo el tiempo, lo del plazo de dos meses no es responsabilidad de Sánchez, lo de marear la perdiz y engañar al personal culpando a todos, eso sí es su responsabilidad.