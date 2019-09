Alrededor de la historia

Enseñaba yo la ciudad a un amigo visitante, y camino del monte de san Pedro pasé por la embocadura de una avenida del barrio de Rosales y le anuncié: -Esa es la calle Manuel Azaña. Su comentario me hizo pensar: -¿Crees que durará mucho tiempo? Y es que los avatares históricos recientes provocan en el nomenclátor de las ciudades frecuentes vaivenes. Por eso traigo a consideración el agrado que me produjo estacionar este verano el coche en la calle Isabel de Farnesio, más que calle un callejón, del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso (Segovia), pensando que nunca mi Focus había parado en lugar de nombre tan distinguido y de tan altos vuelos. Y va otra vivencia histórica por tierras segovianas. Me acordé del serial televisivo La casa de papel cuando visité la remodelada Casa de Moneda y el ingenio que en Segovia montó Felipe II, aprovechando la corriente del Eresma, para acuñar moneda y que funcionó hasta el reinado de Carlos III. Abandonada luego y transformada en molino harinero, acabó en ruinas a mediados del siglo XX. Felizmente el ingenio ha sido rehabilitado y convertido en museo, digno de ser visitado, complementado con un exquisito restaurante-cafetería. Todo un gran acierto.