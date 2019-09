A elecciones porque Sánchez así lo tenía dispuesto

Si los más avezados periodistas de la y en la Corte andan desesperados sin exclusivas fiables al respecto, si elecciones o cooperación, sería una temeridad lanzarse a hacer pronósticos desde provincias y no los haré. No los haré porque los hice hace meses apostando a que Sánchez buscó las elecciones desde que Rivera y Casado le dijeron que no se abstendrían por responsabilidad de Estado siendo esa justamente la razón por la que votarían contra su investidura. Y buscó las elecciones porque bajo ninguna circunstancia estaba dispuesto a compartir Consejo de Ministros con los podemitas. Sánchez ha querido siempre el voto de unos y la abstención de otros a cambio de nada. Por eso Sánchez y nadie más es el responsable de tener que ir a elecciones en noviembre. Iglesias no es, ni política ni personalmente, santo de mi devoción. Opino que su paso por la política española se resume en una notable exhibición de cinismo, en una lamentable contribución a la ruptura de las formas y en un mensaje simplón y oportunista que ningún bien ha hecho en un electorado no muy sobrado de cultura política. Su última ocurrencia pidiendo la mediación del Jefe del Estado para que Sánchez acepte el gobierno de coalición muestra con claridad la condición política y humana de Iglesias. Y sin embargo no es suya la responsabilidad de las cuartas elecciones en cuatro años. Como tampoco lo es de Rivera y Casado, con quien no quiere ni hablar, ni de ningún otro aunque desde el gobierno, el PSOE y El País se empeñen en culpar de la repetición a todo el arco parlamentario con argumentos tan forzados como débiles pese a su grandilocuencia y solemnidad.

Sánchez no tiene más convicciones que una, la de mantenerse en el poder sin pararse a pensar en las consecuencias ni asumir responsabilidad alguna por ellas. Le resulta indiferente pactar con Rivera o con Iglesias, con los independentistas o con Revilla y le da lo mismo reclamar la abstención del PP a los meses de haberlos desbancado con una moción de censura tan traída por los pelos como inútil políticamente. Sánchez consiguió la presidencia para después no saber qué hacer con ella salvo conservarla a cualquier precio. Sin conseguir la aprobación de los presupuestos disolvió, convocó elecciones, las ganó y siguió sin saber qué hacer con la presidencia y sus 123 escaños. Ese es Sánchez cuya aspiración ahora era gobernar porque sí, ofreciendo acuerdos a Iglesias sin garantías o pidiendo la abstención de Rivera y Casado por su cara bonita. Sánchez quiere las elecciones porque confía en aumentar sus escaños y volver a empezar hasta que cedan los adversarios. No sabemos qué hará si tras las elecciones consigue ser investido. Cuál será a corto y a largo plazo su política en Cataluña y en general su política territorial, el principal asunto de la política española. Cuál su política económica y fiscal y tantas otras porque de todo ha hablado, desde la reforma constitucional del artículo 99 y de los aforamientos hasta del Código Penal, de la inmigración, del feminismo y de la ecología. De todo ha hablado pero poco o nada ha hecho desde su acceso a Moncloa con 84 escaños en junio de 2018.

Vamos a elecciones, que a mi juicio es una salida mejor que un gobierno de Sánchez e Iglesias, de coalición o cooperación en torno a 300 propuestas y que puede fortalecer el resurgir del bipartidismo, porque Sánchez así lo tenía dispuesto desde hace meses. Elecciones hasta que cedan los electores o el resto de los grupos y pueda gobernar en solitario y con comodidad.