Ouro, prata e bronce

Falar no pasado artigo do corredor de montaña Alberto Blázquez, levoume a evocar os personaxes que paraban no Café Ártabro desde os anos cincuenta ata os setenta. Entre eles estaba, lembrarán, Luís Suárez. E, de súbito, viñéronme saudades de falar del. Galicia contou con grandes futbolistas a nivel nacional e internacional. Pensemos en Otero, Pasain, Polo, Cabezo, Amancio, e máis recentemente Fran, José Ramón e Iago Aspas, mais sobre todos sobre sae a figura de Luís Suárez. Un rapaz que xogaba ao fútbol nas rúas da cidade da Coruña; e que de home pasou polo Deportivo, polo Barcelona e por último recalou no Inter de Milán, onde se converteu nun mito. E alí segue. Porque o tratan moi ben e séntese como na súa propia casa. No ano 1960 foi nomeado mellor xogador de Europa, sucedendo na designacion a Stanley Mathews, Di Stefano e Kopa. Isto é, trátase do único Balón de Ouro do fútbol español. Pero ademais foi Balón de Prata no ano 1961 e 1964 e de Bronce no 1965. Mentres Stanley Mathews foi ennobrecido ao igual que Winston Churchill e Fleming, o descubridor da penicilina, a Luís Suárez negóuselle o título de Fillo Predilecto da cidade. Ata o ano 2001 non recibiu a Medalla de Ouro da Real Orden do Mérito Deportivo. Se a xustiza española é lenta o recoñecemento público aos nosos compatriotas tarda unha barbaridade. Aquí, ou chegas a moi velliño o celebran os teus triunfos unha vez morto. Como dicía o poeta: "Para que queredes un poeta vivo se non sabedes que facer con el? Matádeo e celebrádelle as pompas". Luís, é un dos nosos, aprendeu a xogar ao fútbol con calquera pelota de trapo ou de papeis nun barrio da Coruña, un fillo de traballadores e traballador el mesmo nos seus comezos, e non foron, precisamente, os seus comezos nalgún elegante club da Coruña. Nunha ocasión Manuel Rivas coincidiu con el e con Arsenio nun aeroporto de Alvedro. Os tres estiveron de palique. Cando soou a chamada do voo do escritor, este apertouse a Luís Suárez e díxolle unha frase ben sincera: "Xa gañei o día". Luís Suárez foi internacional absoluto desde 1957 ata 1972, e coa selección gañou se proclamou campión de Europa, primeiro título intercontinental conquistado no 1964. Si, ouro prata e bronce, pero ademais estivo nomeado a esta distinción durante oito anos consecutivos. Gañou Copas de Feiras, Copas de Europa, Copas Intercontinentais, Ligas, Copas de España tanto co Barcelona como co Inter, equipo ao que transformou nun dos grandes clubs do mundo. Chama a atención que os Emiratos Árabes Unidos editaran no ano 1968 un selo para o seu servizo postal co rostro de Luís Suárez, cousa que aínda non fixo a nosa administración de Correos. Tarde, sempre tarde. Na actualidade, aos seus oitenta e nove anos, aínda comenta para o programa Carrusel Deportivo da Cadena SER os partidos que disputa o Fútbol Club Barcelona, equipo no que militou durante sete tempadas. Luisito, como lle chamaban os seus amigos coruñeses, éche moito Luisito. No seu posto de interior esquerdo dominaba todo o campo. Era elegante. O balón ía con el, escondido entre os seus pés pero a súa cabeza, sempre ergueita, dominaba todo o que sucedía no campo e buscaba os pases máis imposibles para buscar o camiño da portería para que os seus compañeiros e el mesmo, saboreasen o pracer do gol, a gloria efémera que se conquista durante un partido que dura noventa minutos, porque despois dese haberá que loitar por poder acadala, outra vez, no seguinte desafío e diante doutro equipo.