Otrosí digo

E n nuestro artículo Galicia 2021 (LA OPINIÓN 29-08-19) ya atisbábamos retrasos en la llegada del AVE a Galicia, más por falta de voluntad política del gobierno socialista que por dificultades técnicas, cuya presentación justificativa tendría todos los marchamos acreditativos. La llegada de la alta velocidad „su retraso„ es un agravio a la región en las espaldas de Feijóo, el rival político a batir. El AVE era la perla del próximo Año Xacobeo, cuyo éxito se supone grandioso, y que coincide con el corolario legislativo del titular de la Xunta. "Los intereses gallegos están garantizados mientras haya un gobierno socialista", dijo su líder regional, don Gonzalo Caballero, ahora en llamativo silencio. La prensa compostelana destaca que "más retrasos eternizan la llegada del AVE a Galicia" y puntualiza "que antes del 2021 no entrarán en servicio los trenes de alta velocidad". Los retrasos afectan considerablemente a La Coruña, que no conoce la clase de AVE que nos endilgarán, ni tampoco los trabajos de la estación Intermodal. Del señor Caballero no esperamos ninguna manifestación reivindicativa porque él vive su particular cruzada contra Feijóo. A nuestros políticos, algunos de abaratada palabra, les falta habilidad e ironía, ese cuentagotas, sin perder la continencia y que solía deslizar el parlamentario socialista Miguel Cortizo, más tarde embajador en Paraguay y, antes de fallecer, delegado del Gobierno en Galicia.

El mejor escaparate de una ciudad es el buen estado de sus calles y el cuidado de su mobiliario urbano. Ha vuelto el botellón en La Coruña, que no es buen detergente y que el bipartito PSdeG-BNG acogió como un "acto de convivencia", hasta que los vecinos de San Agustín se plantaron ante el domicilio del alcalde, que los dispersó policialmente. Algo parecido sucedió con los after hours del entorno de la plaza de Vigo. El vecindario recurrió al programa de Ana Rosa Quintana, que se hizo eco de la queja. En 24 horas, el asunto quedó resuelto. Con lo del Orzán algo habrá que hacer, porque la casa sigue sin barrer.