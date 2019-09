¿(Silencio)?

18 de septiembre, señoras y señores. El otoño, que a mí siempre me ha parecido una estación fantástica „como las otras tres„ viene asomando ya mucho más que la patita. Las uvas empiezan a verse por ahí, y les aseguro que he tomado unos higos de casa, pequeños y con alguna hormiga despistada por medio, ricos de verdad. Supongo que las granadas nos acompañarán pronto, si es que no han llegado ya. En esta ocasión noto que los árboles están remoloneando un poco más en el proceso de tirar la hoja, supongo que alentados por las temperaturas benignas de estas últimas jornadas. La naturaleza a nuestro alrededor se va adaptando a los cambios que supondrán los días mucho más cortos y fríos que se avecinan. Bueno, todo tiene su encanto. Al fin y al cabo, es necesario un cierto letargo para que algún día vuelva a explotar la primavera...

Ya saben que no soy amigo de los ciclos, y que me gusta más pensar mi propia vida en línea recta, sin demasiados bucles. Pero reconozco que las estaciones tienen para mí algo telúrico, especial y mágico. Al fin y al cabo, es lógico. Las mismas son consecuencia de fenómenos astronómicos, como hemos contado aquí más veces, teniendo que ver con la inclinación del eje de rotación de nuestro planeta.

Ya ven, pequeños grandes temas que tienen que ver con las cosas que realmente importan, aunque en las portadas se dé más pábulo a que algunos presuntos representantes del pueblo no aceptan un álgebra concreta en las urnas y conminan a este a que vuelva a las urnas. Craso error, profundamente ligado en el mundo del marketing y de la demoscopia, con pequeño recorrido desde la situación previa. Acaso, ¿no se han dado cuenta estos autoproclamados servidores de lo público de que, si las matemáticas no propician otra cosa, hay que acudir a fórmulas mucho más imaginativas, difíciles y atractivas que el mero rodillo de la mayoría absoluta?

Y, si no, basta una mirada a los países de nuestro entorno, de esas que se aconsejan cuando las cosas pintan mal aquí para los más débiles y hay que justificar un escenario aún peor... Pues bien, en tales países „pongamos Alemania, por ejemplo„ se han conformado gobiernos con muy escasa sintonía a priori, pero comprometidos con la tarea de, verdaderamente, servir. De poner los intereses comunes por encima de los particulares. Y de entender que la intersección de lo deseado por unos y por otros es, entonces, lo que toca, y no la unión, aunque lo primero sea siempre más exiguo que lo segundo. Dos conceptos matemáticos „unión e intersección de conjuntos„ que, viendo el panorama en el ajo partidista y partidario, es razonable pensar que muchos no tienen claros...

Con todo, me niego a volver a votar. Yo ya he explicado qué quería, igual que ustedes, y, con tales mimbres, ya verán los que tienen en su mano la gobernabilidad del país si se arreglan o no. Pero, en estas circunstancias, repetir el juego ad infinitum no es una opción... Y es que, ¿qué pasaría si la correlación de fuerzas „como es muy previsible„ no variase sustancialmente? ¿Más votaciones aún? ¿No es esto una verdadera tomadura de pelo? Y aún lo es más, teniendo en cuenta que todo el sistema parlamentario está hoy detrayendo recursos de lo de todos, dietas incluidas, sin prácticamente rendimiento alguno. Una tristeza absoluta.

Sobre todo esto quería hablarles yo hoy, pero ya encontraré algún momento para hacerlo con más tranquilidad. Porque, desde hace un par de días, me he quedado mudo. En silencio. Las palabras, mi herramienta de trabajo para intentar describir la realidad y, a partir de tal diagnóstico, opinar sobre cuáles pueden ser las mejores soluciones posibles, no fluyen. Se han ido. Están de luto, una vez más, por la desgracia acaecida tan cerca de nosotros, fruto quizá de la frustración y su mal manejo, no sé si de algún tipo de patología mental o social y, desde luego, de una forma de entender la vida y la relación entre las mujeres y los hombres que hemos de luchar para que sea definitivamente desterrada.

Silencio, pues. Nada demasiado importante que decir, que no se haya dicho ya. Todo prescindible. Imágenes de barbarie que se funden con un paisaje amable que siempre nos es hospitalario, y que parece tener que ver muy poco con tamaña violencia. Desasosiego. Lamento. Vergüenza ajena. Destrucción absolutamente irreparable. Silencio. Silencio. Silencio.

En memoria de todas las mujeres que, como Sandra, son víctimas de la execrable violencia machista. Y de personas, comprometidas con las primeras, que como María Elena y Alba también sufrieron en carne propia la oscura bofetada de la más extrema violencia. Y con la mirada puesta en tantos pequeños y pequeñas que, sean o no objeto directo de ataque, ven su mundo desmoronado por tanta inquina.