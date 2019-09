Necesitamos dormir más

Estar despierto es algo sobrevalorado. La mayoría de la población mundial siente esto cada mañana cuando se levanta a la vez que el sol (que no se levanta, que es una piedra con un problema de gases y que siempre tiene la luz encendida). Se establece que la media de sueño para los humanos sean 8 horas, pero eso es el medio pollo estadístico que no come el hambriento. Muchos humanos necesitan dormir más.

Gracias a los desvelos de Ying-Hui Fu, investigadora de la Unidad de California en San Francisco, sabemos que parte de la gente que se arregla con 6 horas de sueño para estar como un reloj tiene una mutación en los genes DEC2 o ADRB1. Sin ser antimutante, conviene señalar que no es mérito alguno de estas personas sino un capricho de la naturaleza, tan beneficioso en el caso de los afortunados por el cambio en el gen ADRB1 que, para colmo, viven cargados de energía y felicidad. (Son los odiosos que nos irritan con ese superpoder que los despierta cargados de buen humor y de optimismo injustificado contra la tendencia natural de dar media vuelta y pedir cinco minutos más de descanso).

Es importante señalar la falta de mérito porque vivimos en una sociedad en vigilia que considera moralmente superior al que está despierto. Desentumecer los músculos o hacer por despertarse se llama "desperezarse" y la pereza equivale a pecado capital en el catecismo y a negligencia, tedio, descuido y flojedad en el diccionario. Vivimos bajo el dominio de académicos y de clérigos con los genes DEC2 o ADRB1 mutados cuando no en manos de personas que toman decisiones que no les permiten tener la conciencia tranquila, la razón cultural más conocida para los desvelados y los insomnes con sentimiento de culpa.