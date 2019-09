Tendemos a considerarnos a nosotros mismos buenas personas. Quizás la explicación radique en el hecho de llevar demasiados años viviendo en nuestro interior, conociendo bastante bien nuestras intenciones y reacciones y „por ello„, dándolas por loables y aceptables... Un ejercicio que, sin embargo, resulta extremadamente complicado de llevar a cabo para con los demás.

A la menor, tendemos a juzgar a los vecinos por un simple gesto, un presentimiento, una mirada, un susurro o una contestación inadecuada. A partir de ahí y, en función de lo que nos interesen esas personas; seremos más o menos tendentes a hacer la vista gorda o a tenerla de lince... Por no hablar de la química. Porque existe gente a la que, sin saber muy bien porqué, se le atragantan ciertas personas y, a partir de ahí, comienza el acoso y derribo. Supongo que cualquier excusa es buena para intentar hacer leña del árbol que ha caído en la imaginación y aguante de cada cual.

Ser bueno es tratar de empatizar y de comprender a todos, al margen de química y de susceptibilidades. La buena gente no siempre es la que contribuye a abarrotar las iglesias en las fiestas de guardar ni la que, en las mismas celebraciones, reza más alto que nadie las oraciones. A mi juicio, ser bueno es sinónimo de ser ayudante. A partir de ahí, aplíquenlo ustedes a muchas de las parcelas de sus vidas y pregúntense en cuántas ocasiones se brindan a colaborar sin que nadie se lo pida... Y colaborar no solamente es introducir de vez en cuando un billete en el cepillo de la iglesia o darle una buena propina a un pobre. Se trata de algo que va más allá de lo material.

Las buenas personas, aunque a veces son eclipsadas, están por todas partes. Su luz es más potente que cualquier oscuridad y, su energía e intermediación, son tan necesarias como la vida misma. Sin ellos, el mundo estaría podrido de desencuentros y el ser humano acabaría siendo devorado por la salvaje y contagiosa fiera de la envidia... Porque, por si todo lo anteriormente mencionado fuera poco, hay ciertos individuos que, al sentir no poder controlar a su víctima, tratan de controlar lo que los demás piensan de ella. Una práctica lamentable a todas luces.

Tras esta reflexión, solo me resta decir que coincido con Sartre en que el infierno son los otros... Pero no debemos olvidar que „sabiéndolo o sin saberlo„, nosotros también podemos ser el infierno de alguien. Tratemos de evitar por todos los medios el encendido de la mecha que lo prende todo. Procuremos ser conciliadores y, si esta práctica no nos conduce a buen puerto, aferrémonos a la ignorancia. Busquemos ser queridos por la paz aportada, en lugar de ser detestados por la guerra que todos podemos llevar a cabo..., de ese modo, seguro que el mundo sería un lugar mejor.