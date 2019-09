Otrosí digo

La Coruña ha vuelto a su actividad habitual, escolar, universitaria y política, mientras escribe a diario su desarrollo y se mueve en todas las direcciones, aunque se enrevese en un fondo de apariencias luminosas sin destellos determinados (a tenor de las declaraciones de nuestros políticos) y el vecindario recobra su dinamismo. Hemos visto que hay algunos políticos que desembocan en la escritura fonética, que a veces borra las huellas de la historia, y los hay que imitan a los franceses cuando se refieren a sus "coordenadas", como parece indicar la ferrolana Yolanda Díaz: "Estoy centrada en la tarea que me concentra". Rajoy fue a lo suyo y pontificó: "Yo ya no estoy en eso". No son frases epidérmicas, el epitelio es, a veces, lo más profundo. Algunos recuerdan la afirmación de Losada al cesar en la Alcaldía: "Ahora voy a trabajar de senador". Le encantaban las fotos, tanto, que no impidieron revelar la importancia de la nadería. Las frases que nos gustaría destacar, en vísperas otoñales, podrían ser "La Coruña y Vigo contarán en sus Universidades con el último ciclo de Medicina"; "La línea férrea a Langosteira será realidad en la próxima primavera", o "Ferrol y La Coruña contarán con un medio ferroviario que salve las distancias entre las dos ciudades, en tiempo menor que un ciclista". Estas frases, tan poco ingenuas, acreditan la falta de un liderazgo coruñés, mal arcaico, si en las instituciones, tal vez por indolencia, las personas que las ocupan no se corresponden con los cargos. Nuestra alcaldesa ha puesto las luces largas para evitar la crispación que parece vislumbrar en el ámbito municipal y que, en buena medida, dependerá de la línea rectora del Gobierno local, además si consigue armonizar con los socios que la deben secundar. La renovación municipal es tan necesaria como la sensatez. Si no se renueva la vida municipal los males pasados se convertirán en bacterias resistentes.

Una comisión de Turismo de Moscú estuvo el viernes 6 en La Coruña. Tras un recorrido panorámico visitaron la Torre de Hércules y su entorno. Al día siguiente viajaron a Santiago "donde se interesaron por los Entroidos", al decir de la prensa compostelana.