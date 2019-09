Suspensión de empleo y sueldo

Si alguien de forma reiterada no cumple con las tareas encomendadas, cualquier empresa tiene la autoridad moral para rescindir el contrato de trabajo. Atendiendo a esta lógica aplastante los que legislan deberían introducir mecanismos de control para limitar al máximo las negativas consecuencias de políticos que lejos de gobernar se ríen frívolamente del ciudadano. El país con tasas de paro más altas de Europa, con problemas en la Sanidad Pública, con una enseñanza mediocre, con una universidad sin presupuestos para investigar o al menos muy escasos, con problemas en la Justicia, con corrupción galopante..., con todo eso y que no se pongan de acuerdo para gobernar es un escándalo. No deberían cobrar y marcharse a sus casas avergonzados. No valen. No deberían presentarse otra vez los mismos. Este país ha alcanzado niveles de incompetencia política muy preocupantes.