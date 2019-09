Outra vez nas mesmas

Caeu o pano. Imos a novas eleccións. Patético. Se miramos a Europa atopámonos con diferentes gobernos de coalición, incluso entre partidos de diferentes ideoloxías. Ata de ideoloxías distantes. A curiosidade deste Estado no que vivimos é que non se poñen de acordo nin os que son de ideoloxías similares. Levamos cun goberno en funcións demasiado tempo, traballando cos mesmos presupostos xerais de Montoro. Cun grupo de líderes e lideresas encantados e encantadas de terse coñecido. Con políticos e políticas que son quen de montar un personaxe de cara o público e interpretar outro na intimidade dos corredores e nas cafeterías do Congreso e dos arredores do mesmo. Vexo poucas fotografías con científicos e investigadores por parte dos primeiros espadas das formacións políticas. Sen embargo, todos se retratan ou aparecen nas redes sociais falando de deporte. Sei que isto vende máis, pero, neste punto, onde se encontra a diferenza con Rajoy? Seguen sen asumir que eles so son os administradores da riqueza do país, pero non son nada máis. Viven moi lonxe dos administrados e illados da realidade. Con Rivera non! Berraban os militantes do Partido Socialista a Pedro Sánchez durante a última noite electoral. Nin con Rivera, nin con ninguén. Eu o de Rivera, compréndoo, porque a última ocorrencia que tivo foi circense. Sen ter un número considerable de deputados busca un pacto poñendo condicións. É raro. Os catro xinetes da apocalipse, escoltados por un Abascal que agarda que algún dos outros caia do cabalo para ocupar o seu lugar, lévannos a novas eleccións. Mentres, asistimos a un asasinato brutal, onde unha besta asasina á súa sogra, a súa cuñada e a súa parella, diante dos seus fillos. Vemos como as violacións en manada proliferan, como as adolescentes se deixan controlar polos seus mozos, como os macarras musculosos volven estar de moda. As navallas, os puños americanos, os bates de béisbol regresan ás rúas. Hai que exercer o desprezo a esta sociedade poboada de agresividade, pero no territorio cotián. Non só en manifestacións e en concentracións. Que hai que seguir con estas protestas, mais a primeira protesta comeza no noso entorno. E moi importante, non facer táboa rasa. Non todos os homes son potenciais violadores. Eses son os menos. Os bos pais de familia, os irmáns marabillosos, os amigos bondadosos son os máis. Honremos ás sufraxistas e as feministas que abriron camiño na loita pola igualdade entre homes e mulleres. Ah, e por certo, non deixou de asombrarme unha frase "se pactase con Unidas Podemos non conciliaría o sono". Non se trata de Pedro Sánchez. Os problemas propios do seu oficio alteran á nosa clase política. Pero cando se decatarán de que eles teñen que durmir mal para que nos durmamos ben? Se lles paga para traballar como burros para construír un planeta mellor. E semellante tarefa non pode dar pé a egoísmos. O persoal debe pasar a un segundo plano para dar paso ao colectivo. Qué facía ese home de confianza do goberno de Murcia no teatro mentres a súa terra se anegaba? E claro que si, amigos e amigas, felicitacións a Nadal e á selección de baloncesto. Que non quero parecer un repugnante. Ah, e hai que ir a votar. Aínda que sexa en branco, que custou moito conseguir este dereito. A abstención é o trunfo deles.