Tres líneas de defensa y las tres tramposas

Las han puesto en circulación el gobierno, el PSOE y El País en apoyo de Sánchez y las tres componen un relato incompleto e increíble.

Se trata primero de expandir a todos los partidos la responsabilidad de la repetición de elecciones a solo seis meses de las del 28 de abril de este año. Casi cuela porque conecta bien con la mala imagen que en general tienen los partidos como prueban mensualmente los barómetros del CIS y otros sondeos. Pero falta el casi que en este caso es tan falso como insidioso. Silenciar la responsabilidad máxima de Sánchez en la repetición es sencillamente un engaño infantil pero que puede calar a fuerza de repetirse como pasa con las más burdas mentiras. La responsabilidad de Iglesias es manifiesta pero infinitamente menor porque Sánchez quiso siempre su voto, 42 escaños nada menos, a cambio de algún cargo menor y subordinado al gobierno. Finalmente Sánchez ha revelado sus intenciones con Podemos, no los quiere ni en pintura, de modo que solo renunciando a todo habría podido Iglesias evitar las elecciones. Rivera, en cambio, tuvo en su mano evitarlas llegando a un pacto de gobierno con Sánchez similar al que firmó en febrero de 2016 en el Congreso. Es cierto que Rivera ha sido maltratado por Sánchez pero poco ha hecho por evitar las elecciones y nada convincentes fueron sus motivos para rechazar un acuerdo. Y llegamos al casi que hace del argumento de defensa una falsedad cargada de malas intenciones hacia Casado, porque otra explicación no tiene lo de responsabilizarle de la repetición cuando es público y notorio el no es no rotundo y sectario de Sánchez hacia el PP de antes y de ahora.

La segunda línea creyéndose más astuta es igual de burda que la anterior y pretende convencernos de que en realidad el centro derecha y todo lo que representa económicamente, empresarios y profesionales especialmente, ha de agradecerle a Sánchez el haber impedido que Podemos entrara en el gobierno. Falta la primera parte del cuento, ni siquiera tiene la consistencia de un relato, aquella en la que Sánchez hace de Podemos su socio preferente y le ofrece en julio una vicepresidencia y tres carteras. Quienes pretenden engañarnos con tan tonta argumentación la fabricaron por aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque pero lo cierto es que ni una cosa ni la otra. Un clamoroso y tonto engaño.

La tercera línea va dirigida a los mismos electores que antes y es un duro ataque personal a Iglesias. En julio, hace tres meses, y para impedir su presencia como vicepresidente dijo Sánchez, "necesito un vicepresidente que defienda la democracia" y dice ahora que "no podría dormir tranquilo con Podemos en el gobierno", una salida de pata de banco que ha provocado la chufla general y con razón porque nadie olvida los importantes ofrecimientos de julio. Tanta furia en los ataques a Iglesias y a Podemos no hacen sino descubrir el temor, fundado según algunos sondeos, que provocan en Sánchez los de Iglesias con vistas a noviembre. Es posible que estos ataques indignen tanto a los votantes de Podemos, engañados como Iglesias por Sánchez, que les sacuda de su actual cansancio o decepción por la escasa utilidad de su inicial y enorme entusiasmo. Tan enorme como su ingenuidad, justo es decirlo.

Con estas trampas quiere Sánchez que le voten más españoles pero ya saben aquello de que no se puede engañar a todos todo el tiempo. Veremos.