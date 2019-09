Alzarse en libros o la 'tablet' de Pitágoras

Leo que un profesor aragonés de Secundaria se ha rebelado abierta y activamente contra el uso de una tablet como herramienta de estudio de su asignatura de matemáticas. Se opone así al sistema, al director del centro, y, de paso, al discurso general que nos aboca a todos al uso de la tecnología digital como único material. Al margen de la larga experiencia de más de treinta años como docente con que cuenta el profesor en su asignatura y del hecho „no menos relevante„ de la avalancha de material de estudio en soporte papel que desde todas partes le han donado padres y alumnos para poder seguir con su cruzada, hay causa sobrada para la reflexión. Para la reflexión de todos, ojo: docentes y no docentes, millennials y jubilados, ciudadanos en general.

El profesor no está, creo, en contra del uso de soportes digitales (esa sí sería una rebelión inútil y absurda) sino del hecho de supeditar el óptimo aprendizaje de la asignatura a unos soportes que pueden entorpecer el objetivo principal y además enquistar las habilidades del alumnado en aquello que se persigue, que no es otra cosa que la articulación del pensamiento, el desarrollo de un criterio propio y fundamentado y el aprendizaje de un mínimo de conocimientos, que es la mejor herencia inmaterial de mentes más capaces que las de muchos de nosotros.No se preocupen, los chiquillos no se van a quedar sin aprender a usar una tablet, un Mac o un Iphone aunque se les pongan en la mano después de que aprendan a leer. No les pasa nada por no tener un móvil con el que hacer fotos y subirlas a las redes en el recreo (miren las normas al respecto del país de la Revolución Francesa y la Enciclopedia). Mi enhorabuena entusiasta a esa cruzada solitaria de un docente que ha tenido la valentía de enfrentarse „con las armas de la experiencia y la razón„ a un sistema que no razona. Y, por supuesto, a aquellos que, después de atesorar los libros, se los han enviado.