El gobierno de la comunidad autónoma vasca ha presentado un decreto inspirado, según dice la noticia, "en el afán de perpetuar la corrección política que empapa a la sociedad actualmente". Pongo entre comillas la cita por dos razones, una de ellas menor que es la de evitar que se me acuse de plagio. La segunda y más importante razón, destinada a impedir que se me acuse de cursilería porque, puestos a empeorar la corrección política en sí misma, lo de sostener que nos empapa roza el melindre. Pero decirlo, encima, en tono de orgullo hace pensar „tanto si la cita viene del propio gobierno vasco como si no„ que hemos superado la piedad sublime del catecismo del padre Astete. Dice en favor de esa obra santa que se escribió en el siglo XVI y, desde entonces, ha llovido. En especial por lo que hace a las cataratas que empapan la gilipollez imperante hoy.

Pero lo peor de todo es que el decreto de marras dicta las normas a aplicar a los nuevos edificios que se construyan en adelante en Euskadi por lo que hace al tamaño y distribución de las cocinas del inmueble. Pasarán de tener un mínimo de 5 metros cuadrados a 7. Y, como asegura el director de Vivienda y Arquitectura del Gobierno vasco, responsable a lo que se ve de la nueva normativa, se ha enfocado ésta desde la perspectiva de género para garantizar la seguridad de la mujer en el futuro.

Si no he entendido mal el asunto, lo mejor que se le ocurre al gobierno vasco para enfocar el futuro desde la perspectiva de género es mejorar las cocinas sin darse cuenta de que resulta quizá un pelín machista el propio planteamiento. Porque para garantizar la seguridad y la dignidad de la mujer el primer paso a dar sería el de intentar romper los estereotipos heredados que la meten a la fuerza en la cocina, lo quiera o no.

Construir cocinas mejores debería entenderse, en consecuencia, como un beneficio para la ciudadanía en su conjunto y, entrando en detalles, para la persona que se ponga a guisar, ya sea mujer u hombre y ya haya llegado a tal condición desde su nacimiento o por medio de un ejercicio de transexualidad. Sin olvidar las otras opciones crecientes de género que incluyen el no optar por ninguno de ellos. Es de comprender que trasladar todo ese conjunto creciente de opciones a un decreto sobre viviendas resulta no poco complicado pero es lo que tiene el apuntarse a la corrección política extrema: que se empapa uno de trabas, comenzado por las lingüísticas que nos están inundando las frases de sujetos particulares a causa del estigma que les ha caído a los sujetos generales siempre que tengan aspecto masculino. "La gente" puede seguir tranquila, sí, pero "los ciudadanos" necesitan la compañía de las ciudadanas (sin olvidar a los ciudadanitos y las ciudadanitas) para poder perpetuarse. Salvo que se trate de cocineros que, de acuerdo con los afanes del gobierno por su seguridad, quedan prohibidos salvo que vayan y muden de sexo.