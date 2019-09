Franco y las cosas queno son de la política

Para no perder las buenas costumbres, vuelvo a saludarles con esta columna de „ahora ya sí„ las postrimerías del mes de septiembre. Otoño iniciado, y una actualidad muy rica, si con ello nos referimos al enorme conjunto de frentes abiertos, que son objeto de la atención de todos.

Si me dan a escoger uno de ellos, seguro que me centraría en lo relativo a la Cumbre del Clima y a la capacidad real o no de cambiar algo que supone lo que en estos momentos se ventila en la misma, y que está produciendo ya consecuencias reales en la vida de las personas. Pero habrá que esperar un poco aún para ver tal capacidad de mudanza de las políticas, mucho más allá de los gestos, con lo que déjenme que escoja otro foco informativo hoy para desarrollar sobre él estas líneas. Y no faltan temas, como les digo.

Y, de todos ellos, me centraré en el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la desinhumación y posterior reinhumación de los restos de Francisco Franco para hilvanar estas líneas. Puestos a elegir sobre Tribunales Supremos, otra cuestión importante para tocar habría sido la desautorización del del Reino Unido sobre el Cierre del Parlamento Británico, una verdadera bofetada para su premier, que afronta ya sus consecuencias. Pero de esto, tan relacionado con el proceso del brexit, hablaremos también en otro momento. Hoy, Franco.

Y si lo hago es para insistir en una tesis que se me ha oído más veces, que paso a esgrimir directamente, a bocajarro: miren, lo de la retirada de los restos del dictador del imponente y significado entorno del Valle de los Caídos no es una cuestión de política, sobre la que sea conveniente hacer propaganda de ningún signo. Es una necesidad de normalización democrática, aprobada por el Parlamento de España ya en tiempos del Gobierno del Sr. Rajoy, y que ha venido avalada por este Ejecutivo y, ahora, también „de forma unánime e inequívoca„ por el Poder Judicial. Por el contrario, es una necesidad avalada por una muy importante e imprescindible limpieza democrática, superados enfrentamientos que no son de esta época.

Así las cosas, no procede hablar de "profanación" „Vox dixit„ o tratar de mezclar esto con otras realidades muy en el candelero hoy, tal y como ha hecho la Sra. Díaz Ayuso. No. Que Franco sea llevado, con el respeto que merece cualquier resto de un ser humano, pero sin mayor alharaca, a un lugar tranquilo, seguro y discreto, será signo de normalidad. Ni a un lugar donde pueda ser objeto de culto, ni a otro donde pueda ser fuente de problemas, de cualquier índole. Será una forma razonable de pasar página de un pasado que es el que es, y que ahora ya no podemos cambiar, con la perspectiva suficiente para poder mirar al futuro, sin entrar en diatribas políticas o ideológicas que a nadie benefician.

España se ha reconciliado ya hace mucho, y aunque faltan muchos flecos por cerrar „cadáveres que siguen en cunetas, lejos de donde tendrían que estar„, hay que pasar página. Y para esto sí que es necesario que los restos del dictador salgan de donde están, idealmente con un acuerdo con su familia y, si no, según dictamine la Justicia. A partir de ahí, no creemos polémicas donde sobran, son innecesarias y lastiman.

Y es que no tendremos ya suficientes problemas reales -valga el buen ejemplo del clima y su devenir, por ejemplo- para entrar en cuestiones que, en la calle, poco importan, y que no pueden justificar un nuevo deterioro de las formas y, sobre todo, del fondo democrático, en un momento político ciertamente delicado. Momento en el que ya la mera convocatoria de unas nuevas elecciones ha socavado profundamente la confianza en los partidos y en las personas que, desde ellos, nos representan. El tema de Franco no va por ahí, debería suscitar consensos y, de hecho, ha contado con el acuerdo casi sin parangón entre el Legislativo, Ejecutivo y el Judicial. Cerremos esta página.

Pues a ver qué pasa... Oídas las declaraciones de la familia, me parece que tal tardía normalización no va a ser el derrotero que presida los próximos movimientos en relación con esta temática. Pero si la Justicia, al más alto nivel, se ha pronunciado ya con tanta contundencia, menos quedará para que se obre en consecuencia, sin perjuicio de los recursos que se produzcan, tanto a nivel nacional como internacional.

Seguiremos al tanto. De esto y de todo lo demás. Mientras tanto, cuídense. Que nos queda un fascinante otoño por delante y... todo lo que venga.