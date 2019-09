Respuestas a voleo

No siempre contesto las llamadas telefónicas que me llegan por el móvil. Y también me ocurre que, en otras circunstancias, estoy angustiado porque no me viene la llamada que ansioso espero. Son facetas de la universalización de estos aparatejos que se han colado en nuestras vidas „quiero verlos positivamente„ facilitando la inmediatez en las comunicaciones. Veamos supuestos. Las que llegan sin ninguna referencia personal lo normal es ignorarlas pues suelen ser llamadas comerciales, o equivocadas, aunque a veces se te escapa el dedo y les das entrada, y entonces hay que cortar, amable o drásticamente pero cortar cuanto antes. Las llamadas con comunicador conocido entran en el albur del "depende": si respondo por atención, por auténtico interés, por cortesía, o bien prefiero ignorarla para más tarde o para nunca, aunque sea un tosquedad, pues hay que poner coto a insistencias enfermizas preservando la intimidad. Hay otras llamadas que son para echarse a temblar, las inesperadas, de familiares o personas conocidas, que llegan a horas intempestivas; normalmente abres la comunicación con desasosiego, preguntándote qué habrá pasado, porque esperas cualquier noticia luctuosa, y las palpitaciones se te calman cuando no es ese caso sino el aviso de un feliz recordatorio. Ojalá sea así siempre.