Sobre el trasiego de cadáveres

Hace justamente un año publiqué un artículo titulado El destino de la momia en el que me hacía eco de la polémica suscitada tras conocerse la firme intención del Gobierno del socialista Pedro Sánchez de exhumar los restos del general Franco, en la actualidad sepultados en el llamado Valle de los Caídos, y darles luego traslado a otra tumba situada fuera del recinto monumental que el propio dictador ordeno levantar en Cuelgamuros para, supuestamente, honrar la memoria de los fallecidos en la Guerra Civil. Y vaticinaba, el que esto escribe, que la operación de darle nueva sepultura a una momia que se supone en óptimo estado de conservación no resultaría ni fácil ni cómoda ya que, como los antiguos faraones de Egipto, el cadáver fue embalsamado poco después del fallecimiento. En su actual ubicación goza de amplio espacio en lugar preferente de la basílica, pero en el nuevo habitáculo habrá dificultades para alojarlo vestido como está de traje de gala. Por cierto, el mismo que vestía cuando fue exhibido dentro de un ataúd abierto al numeroso público que quiso rendirle un último homenaje en el salón de las columnas del Palacio Real. Un escenario adecuado para el hombre que gobernó el país durante cuarenta años como un monarca absoluto para acabar sentando en el trono de España a un miembro de la dinastía borbónica. "Nombro sucesor mío a título de rey a Juan Carlos de Borbón" dejó escrito en su testamento. Pero si el cambio material de sepultura ya es en sí mismo un trámite siniestro, no es menos difícil ni complicada la motivación jurídica. La familia del dictador ofreció darle acogida en una sepultura de su propiedad adquirida a la Iglesia Católica en la madrileña catedral de la Almudena y el Gobierno se negó a ello alegando que tan céntrica ubicación podría convertirse en lugar de peregrinación para nostálgicos de la dictadura. Las idas y venidas a los juzgados se sucedieron hasta que el Tribunal Supremo ha resuelto autorizar la exhumación solicitada por el Gobierno así como su posterior traslado a un panteón que tienen los Franco en terrenos del Palacio de El Pardo que fue lugar de residencia del dictador. Pese a todo, el embrollo legal no ha terminado y aún se esperan nuevos recursos. Los trasiegos con los cadáveres de personajes notables son corrientes en la historia de España. Ahí tenemos sino el caso de Jose Antonio Primo de Rivera cuya tumba es vecina de la de Franco en el Valle de los Caídos. Primero (1936) fue enterrado en Alicante tras haber sido fusilado por rebelión militar. Luego (1939) sus restos fueron trasladados al monasterio de El Escorial (lugar de enterramiento de los reyes de España) a hombros de falangistas con acompañamiento de antorchas y disparos al aire de fusilería. Y más tarde (1958) al Valle de los Caídos con parecida parafernalia fascista. Por no hablar, de las idas y venidas por Castilla que Juana la Loca le hizo dar al cadáver de su marido Felipe el Hermoso, hasta que su padre Fernando el Católico la incapacitó. O de los paseos a caballo del cadáver del Cid para engañar a los moros en el cerco de Valencia. Y ahí seguimos.