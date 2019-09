Todos solemos pensar que los más inteligentes son aquellos que obtienen o han obtenido siempre los mejores resultados académicos pero, desde mi punto de vista, pensar esto es algo propio de personas realmente simples en sí mismas. La inteligencia es una combinación de todas las inteligencias „y, según los estudios llevados a cabo en niños por Howard Gardner, estas son ocho„: la lingüística, la musical, la lógica matemática, la espacial, la corporal, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista.

El tratar de averiguar en qué destaca un niño que se sale negativamente de los parámetros normales, que además es pesado y que no cesa en su empeño por dar trabajo; requiere un gran esfuerzo por parte de unos padres a veces demasiado agotados, y de educadores a menudo altamente desmotivados. Así que es más fácil dejarlos rodar, ponerles una etiqueta, castigarlos e „incluso„ invitarlos a salir de un sistema educativo que no parece tener interés en cambiar, sino en cambiarlos a ellos... Así ha sido y, de no reconducir la situación, lo será siempre aquí. Porque lo nuevo da miedo, mientras que lo viejo nos hace sentir la frágil seguridad de que las cosas no empeorarán, sin darnos cuenta de que tampoco lograrán mejorar. El mal del pasado ya está hecho, pero centrémonos en tratar de cambiar el que puede estar por venir.

La mayor parte de los niños „y no hablo solamente de lo muchos superdotados que cada curso son y han sido engullidos por las fauces de un sistema educativo que no es ni ha sido nunca capaz de encontrar cabida para ellos„; si estuviesen bien dirigidos, serían una potencia en una o en varias clarividencias intrínsecas a sí mismos. Esta predisposición natural hacia ciertas inteligencias, es un enorme tesoro de valor incalculable para un país. De ahí que aquellos lugares que „como Estados Unidos„, las saben aprovechar, estén a la cabeza del mundo, mientras que aquellos que no tienen ni idea, pues estemos donde estamos.

Observemos a nuestros jóvenes y potenciemos aquello en lo que son especiales... Siempre hay algo. No permitamos que nos eclipse su aparente desidia y, tanto padres como educadores, estimulemos aquello que hacen bien, en lugar de recriminarles lo mucho que hacen mal. Apelo a las conciencias de los buenos y siempre inolvidables maestros, para que traten de ayudar a que cada eslabón perdido encuentre un buen camino antes de colaborar con apatía heredada a destrozarles la vida para siempre. La causa radica en el mero hecho de vivir en un país que tiende a juzgar la importancia personal en función de ser o no ser poseedor de un diploma que „en realidad„ lo único que acredita es que quien lo haya podido enmarcar, fue un estudiante aceptable en un país en el que no hay oportunidades para tantos titulados superiores y, quizás sí, para buenos profesionales de otras índoles..., que no fracasados.