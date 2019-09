Cuando el tiempo apremia

La gran sorpresa de la actualidad política la dio Íñigo Errejón al anunciar su candidatura a la presidencia del Gobierno la víspera de convocarse oficialmente unas nuevas elecciones generales. Esa posibilidad ya se rumoreaba últimamente en los cenáculos periodísticos, aunque la cercanía del 10 de noviembre y la obligación de crear en tan poco tiempo una estructura política con posibilidades de conseguir los escaños necesarios para disponer de un grupo propio en el Parlamento parecía hacer imposible el buen fin de la aventura. De momento, no está claro con quiénes podrá contar el nuevo candidato aunque la nómina de errejonistas en Podemos era bastante numerosa antes de que Iglesias descabezara, por molesta, esa facción. Ni tampoco se sabe con certeza si la novísima plataforma se presentará en todo el territorio, o solamente en algunas regiones. En pocos días podremos saberlo, pero no es descartable que al no formar parte del grupo de partidos que no supieron llegar a un pacto de investidura (Unidas Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos) no sufra castigo por parte del electorado y se convierta en un voto refugio para la gente de centroizquierda. Justamente ese público que se va cansando de que el voto útil que le reclaman los partidos solo sea de utilidad para quienes lo reciben, pero no para los millones de personas que necesitan de su intermediación para solucionar los muchos problemas que les aquejan. Habrá que esperar un tiempo para comprobar si la propuesta de Errejón se corresponde o no con el talante que ahora se critica, pero de lo que sí estoy seguro es de que el escaso margen de tiempo de que dispone para poner en marcha su proyecto será suficiente. Lo digo por propia experiencia. Estábamos a primeros de noviembre de 1978 en Madrid todos los miembros el Comité Intercentros de la Prensa del Estado, del que yo era presidente. Fuimos a cenar a un chino y especulamos con la inminencia de una convocatoria de elecciones por parte de Adolfo Suárez una vez publicado el texto constitucional en el BOE. Y entre plato y plato se me ocurrió la loca idea de montar un partido exclusivamente testimonial para defender en los medios dependientes del Estado la necesidad de una prensa pública. Hubo risas y tomaduras de pelo pero poco tiempo después Suárez convocó elecciones para el 1 de marzo de 1979 y lo que en principio parecía una fantasía tomó cuerpo y en el escaso tiempo de que disponíamos superamos todos los obstáculos legales y con ellos el acceso a los medios, sobre todo la televisión en pie de igualdad con los grandes partidos (entonces aún era posible). Los candidatos a diputados y senadores eran en su mayoría trabajadores de los propios medios y yo mismo fui cabeza de lista por Madrid en representación de la ULE (Unión por la Libertad de Expresión) una denominación que nos sugirió don Joaquín Ruiz-Giménez que era nuestro abogado. El número fuerte de nuestra candidatura fueron unos a modo de telediarios en los que se daba noticia de los intereses económicos de los ministros de la UCD. En la Junta electoral central se rieron no poco con las filmaciones pero, cuando superadas todas las zancadillas nos incluyeron en la programación, el ministro Pío Cabanillas ordenó manu militari que nos sacaran de ella en el último momento. Desde entonces no he vuelto a votar.