No existen los pobres

Nueva entrega del periódico. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que representan los pliegos de papel recién salidos, con su característico olor a tinta y tantas historias concatenadas? De acuerdo que hoy, prácticamente en la tercera década del siglo XXI, podemos decir que lo digital, lo virtual, tiene un peso importante y en aumento. Pero también es verdad que los periódicos impresos siguen destilando una magia especial. Evocan el nuevo día, desayunos con café recién hecho frente al mar, y plasman de alguna forma una fuerte conexión entre lo escrito „hecho por personas„ y lo leído, con otros seres humanos como protagonistas. A veces uno escribe casi sin darse cuenta de que sus ideas serán expuestas al criterio y el análisis de los otros, con absoluta libertad y despreocupación. Pero es fantástico cuando, además, se da cuenta de que, a la mañana siguiente, los otros se adueñarán de ello, lo modelarán a su medida y, en alguna ocasión, quizá sirva para reforzar o refutar sus propias y personales tesis. Ya saben, Hegel en estado puro, en busca de la síntesis.

Escribo estas líneas ayer, en un día que siempre recuerdo con cariño, a pesar de que hace ya muchos años que no tengo una implicación directa con las organizaciones que son legado de Vicente de Paúl. Pero sigue estando ahí mi interés por esa figura histórica que, en un contexto determinado, supuso una forma diferente de entender la problemática social, y que obró en consecuencia. Hoy, 27 de septiembre, en el que falleció, se celebra su día en el santoral, y esto me da pie para dedicar al mismo estas líneas. Un texto que escribo, como siempre, con cariño para ustedes. Pasen y vean.

Lo cierto es que he titulado el mismo Los pobres no existen, porque soy de los que piensan con rotundidad que tal categoría humana no es real. Todos, absolutamente todos, podemos estar en una situación „temporal o más permanente„ de dificultad. Podemos vivir por debajo del umbral de la pobreza, o incluso de la pobreza extrema. Todos, incluso el más pintado, puede tener un revés en la vida y llegar incluso a vivir en la calle. Ir sin rumbo, estar en una situación muy difícil. Y todos, por mucho que nos sintamos confortables en nuestros confortables hogares, podemos pasarlo mal. Los pobres no existen, en tanto que carácter propio de individuos o grupos humanos. Existe la pobreza. Existen las situaciones donde las personas sufren. Y existe la desigualdad, gran lacra de este siglo tecnológico y posmoderno, donde parece que ya nos hemos acostumbrado con naturalidad a que unos lo tengan todo y otros, nada. Recuerden, a modo de apunte, que España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años, y que la evolución de los diversos índices de ello (Gini, AROPE...) es demoledora. Y este, queridos amigos, debería ser el tema estrella de todos nuestros desvelos, porque una sociedad más desigual es siempre una sociedad menos vivible.

Vicente de Paúl, de condición humilde pero que vivió como preceptor y como director espiritual la opulenta vida de las clases económicas más acomodadas, decidió en un momento dado que su lugar estaba al lado de los que más sufrían. Lo hizo fruto de un proceso personal, no exento de incomprensión y hasta crítica, similar al vivido por Óscar Romero, por poner un ejemplo más actual. En su caso, Vicente de Paúl encontró en el servicio a los demás la motivación para su propia vida. Él sí hablaba de "los pobres", como categoría en sí, fruto de un contexto y una época. Pero fíjense, hay una frase lapidaria que denota la fuerza de su interés y su intención, que luego concretaría en la extensa obra que fundó en vida, y que continúa vigente, pujante y viva hoy. Vicente de Paúl afirmaba que "los pobres solamente nos perdonarán el pan que les demos, por el cariño con que lo hagamos". Pónganse ustedes en los siglos XVI y XVII. Ya el hecho de vivir la pobreza al mismo nivel que los menesterosos, ya no desde la habitual superioridad sino incluso implorando el perdón de aquellos a quienes servía, le hacen francamente especial.

Comencé a oír hablar de Vicente de Paúl siendo casi un niño, allá por los ochenta y poco. Y las personas que me hablaban de él siempre demostraron, con su ejemplo, que todo aquello que él planteó y construyó seguía „y sigue„ muy vivo. Personas como él pudieron haber cambiado el devenir de una espiritualidad que, a menudo, siguió otros derroteros. Y, de hecho, en sus exequias se dijo que "poco le faltó para cambiar la faz de la Iglesia" (sic).

Él fue uno de los ingredientes presentes en mi vida desde hace casi cuarenta años, aunque yo siempre haya sido un heterodoxo y me haya ido alejando de las soluciones espirituales "llave en mano", conformando mi propio camino vital, lejos del boato y de la liturgia. Pero él me sigue fascinando. Y mi biblioteca y mi interés están trufados de referencias a vidas que tienen en común elementos con la figura de De Paúl: el propio Óscar Romero, Juan Gerardi, Ellacuría, y muchas personas anónimas que dieron su vida „muchas veces literalmente„ para actuar contra la opresión y la miseria... Ya saben que muchos de ellos sufrieron en propia carne las miserias de la condición humana, tales como el odio, la envidia o la ambición. A ellos dedico hoy mi artículo. A ellos y a todas esas personas que hoy, dentro de la extensa familia de Vicente de Paúl o a través de otros instrumentos, organizaciones y emprendimientos, siguen luchando para mejorar la vida de los otros... Algo en lo que, no cabe duda, nuestro personaje de hoy fue un precursor.