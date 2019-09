Patético farde

El ministro Marlaska ha dicho que exhumarán a Franco con sigilo, "no queremos un espectáculo", afirmó. Lo asombroso es que estas declaraciones se producen después de que al presidente Sánchez no se le haya ocurrido mejor cosa que fardar, alardear y jactarse de la exhumación de Franco, nada menos que en la Asamblea General de la ONU. ¡Toma sigilo!

No sé qué impresión causaría entre los altos representantes de los Estados el farde de Pedro Sánchez, dándose jabón por tardar cuarenta años en sacar a la momia de Franco del mausoleo de Cuelgamuros donde se le rindieron, oficial y públicamente, culto y honores. A mí el farde de Sánchez me pareció patético, penoso y hasta me dio vergüenza. Porque tardar cuarenta años de democracia para retirar el culto público al dictador dice muy poco de los españoles y, lejos de prestigiarnos, da cuenta de la baja calidad de nuestra democracia. Es más, incluso para el partido de Sánchez debiera resultar bochornoso pues, de esos cuarenta años de ignominioso culto a Franco, el PSOE gobernó con mayorías absolutas o suficientes más de la mitad del tiempo. Es decir, el PSOE no quiso, hasta ahora, sacar el cadáver de Franco de Cuelgamuros y, si ahora lo hace, es porque la presión de la propia anomalía política y democrática lo empuja. Como los obliga la presión cívica a ir rescatando los cadáveres de los asesinados por el Franquismo de las cunetas. Eso sí, a cuentagotas y resistiendo a la presión lo que pueden.

Lo que Sánchez presentó con tremendo descaro ante la ONU como una victoria, es realmente una vergonzosa derrota de los demócratas españoles que, en prácticamente medio siglo, no han sido capaces de deshacerse del franquismo, que pervive en la impunidad del crimen y del expolio, ni de Franco, que perduró en la liturgia pública hasta nuestros días.

Aunque hoy la dicha sea buena, es escandalosamente tarde y lo más digno sería cumplir con el deber democrático con discreción, calladitos en vergonzante silencio. Y, de decir algo, pedir disculpas por el imperdonable retraso, hacer la pertinente autocrítica política y programar de una vez por todas y muy concretamente el proceso de ruptura real con la dictadura franquista y con sus secuelas, tan vigentes y vivas en nuestro país.