La publicación de una obra y las razones para su alabanza

Seguramente, algunos de ustedes han afirmado alguna vez, o han oído decirlo a alguien, que ha escrito sus sentimientos en verso, o que ha narrado algo que les sucedió o les vino a la mente, pero que decidieron guardárselo para sí. Otros, en cambio, entre los que me encuentro, hemos dado el paso de comunicar al público lo que escribimos. ¿Hay alguna razón que explique la decisión del autor de publicar su obra?

En las primeras líneas del Lazarillo de Tormes, su autor ofrece una explicación con la que estoy de acuerdo. Afirma que "muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con dineros, mas con que vean y lean sus obras y, si hay de qué, se las alaben". Lo curioso es que quien sostiene que se escribe por el deseo de ser leído y, en su caso, alabado, es un autor cuyo nombre verdadero no se conoce con certeza absoluta. Y es que, como señala Francisco Rico en el Prólogo del ejemplar que manejo, "el Lazarillo no es un libro anónimo, de pluma ignorada, sino más bien un libro apócrifo, atribuido a un falso autor, el propio protagonista, Lázaro de Tormes". Autor que, según reciente descubrimiento de Mercedes Agulló, habría sido Don Diego Hurtado de Mendoza, nieto del Marqués de Santillana, mecenas, poeta y embajador de España.

Pues bien, soy de los que piensan que quien escribe es que siente que tiene algo que decir y que quien se atreve a publicar lo escrito busca algo más que expresar sus ideas. Los que tenemos la osadía de "inmiscuirnos" en la intimidad de los lectores de nuestras obras lo hacemos, a mi parecer y al menos en un primer momento, más por un acto de vanidad que por cualquier otra cosa. Y es que si nos decidimos a mostrar a los demás lo que hemos hecho y lo sometemos al juicio implacable de los lectores no es "para ser recompensados... con dineros" „como dice Lázaro de Tormes„, sino sobre todo para que se lea lo que hemos escrito "y si hay de qué", que nos alaben.

Si es cierto, según se dice, que los autores hablan muchas veces por boca de sus personajes, creo que habrá pocos novelistas en el mundo que hayan hablado más de alcanzar la fama y su precio que nuestro genial Miguel de Cervantes. Desde las primeras líneas de El Quijote, Cervantes describe a los caballeros andantes como sujetos que "se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama". La búsqueda constante de la gloria y la fama que persigue Don Quijote a través de sus aventuras para hacérselas saber a Dulcinea es una constante a lo largo de la obra.

Pero nada se le da gratis a Don Quijote: la celebridad y el renombre son siempre una consecuencia de su acción caballeresca y valerosa, por muy disparatada que sea.

Adviértase, sin embargo, que en las distintas aventuras por las que va pasando el Caballero de la Triste Figura hay una relación híbrida entre la realidad y la ensoñación. Por un lado, discurre la realidad implacable tanto de lo que sucede como de sus consecuencias: se enfrenta con molinos de viento y las consecuencias de ese hecho real son serios quebrantos en su salud. Pero, por otro, en lo narrado interfiere la ensoñación, que trastoca tanto la aventura imaginada, como sus consecuencias: al no haber enfrentamientos con gigantes, sino con molinos de viento, el valeroso Don Quijote no desface tuerto alguno y, en consecuencia, las supuestas gloria y fama inherentes a tal acción solo existen en su "celebro secado".

Viene a cuento lo que antecede para significar que la alabanza que persigue el escritor debe alcanzarla no solo por el hecho de publicar su obra, sino „como dice Lázaro de Tormes„ cuando "hay un de qué". Es decir, que, así como la notoriedad y el renombre de un caballero andante será consecuencia ineludible de una aventura valerosa, la lisonja solo debe recibirla el escritor cuando haya algo en su obra que lo haga merecedor de ella.

A decir verdad, no son muchos los casos en los que adquieren nombradía y una elevada reputación quienes no las merecen por sus obras. Pero no sería sincero si no dijera que también hay casos, aunque no son muchos, en los que el verdadero valor literario de la obra se ve deformado por una envoltura comercial que persuade al lector de que está ante una obra de las que merecen sincera alabanza.

Con esto quiero decir que en ocasiones la real falta de valía de una obra de ficción y las que deberían ser sus lógicas consecuencias van por un lado, y la fama y renombre de esa obra (y muchas veces de su autor) van por otro. Lo cual sucede cuando se añaden a la obra factores generadores de "ensoñación" que no tienen nada que ver con su calidad, sino que con la ilusión que crean el márquetin y la propaganda mediática.