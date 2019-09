Elegir a los presidentes como a los alcaldes

No me cansaré de repetirlo: seguiremos el tiempo que haga falta votando mientras no se reforme la Constitución para llevar la fórmula de elección de los alcaldes a la de los presidentes del gobierno. Esta solución, de la que nadie ha discutido nunca su carácter antidemocrático, prevé que salga elegido regidor de un municipio quien haya obtenido más votos populares liderando una candidatura en las elecciones locales, si no se logra antes una mayoría por los concejales electos de los respectivos partidos. Este desenlace no es solo impecablemente democrático „se funda nada menos que en la mayoría de sufragios, esencia misma de toda democracia„, sino que deja antes espacio a que los grupos con representación en un pleno puedan tejer alianzas que faciliten la gobernabilidad.

A este modelo se podría oponer la devaluación del rol del jefe del Estado en las investiduras presidenciales, algo que a mi modo de ver no existiría al mantenerse las llamadas regias a consultas y la propuesta de candidato en la primera ocasión, pero no así en una segunda, en la que se investiría directamente a quien hubiera logrado más votos en los comicios. Además, ya se ha visto en los últimos años que este proceso de selección por el monarca del candidato a presidente ha padecido distintas vicisitudes poco propicias para el reforzamiento de su alta intervención institucional, algo que se evitaría si se arbitrara el sistema previsto en la legislación electoral para el nombramiento de los alcaldes.

También podría objetarse que un primer ministro así elegido encontraría inconvenientes serios para afrontar su tarea ejecutiva, al no contar con el correspondiente apoyo parlamentario. Como se advierte a diario en el ámbito local, ello no siempre es así, incluso en materia presupuestaria, por cuanto un alcalde en minoría y con la oposición unida para bloquearle puede sortear esa coyuntura y aprobar las cuentas presentando una cuestión de confianza y si continúa el desacuerdo han de ser los adversarios quienes habrán de proponer un candidato alternativo.

Desde luego, nada de esto sería necesario si la generación actual de políticos tuviera una elemental lealtad con el texto constitucional y con los ritos que en él se contemplan, pero desde hace casi un lustro hemos asistido a una dinámica de confrontación permanente que no permite más que llevar a la norma fundamental un cambio como el que propongo. Ni la prima de escaños de la que se habla ni la doble vuelta o balotaje son propios de nuestra tradición jurídica y sin embargo sí lo es la forma de elegir alcaldes. Por eso, emplear una técnica que ha dado resultados satisfactorios en nuestra realidad política y que puede facilitar la configuración de los gobiernos debe sin duda ser bienvenida „con aquellos otros ajustes constitucionales que resulten aconsejables„, en especial para atajar la inestabilidad que padecemos desde 2015.

Si las Constituciones son, como dijo Hayek, instrumentos con los que el Pedro sobrio ata al Pedro ebrio, es de esperar que en medio de la melopea en la que llevamos instalados, encadenando elecciones sin éxito, podamos recuperar algún momento de abstinencia para abordar la salida en un bucle que tiene pinta de continuar si no lo remedian sugerencias como esta.