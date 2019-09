No hay dos sin tres

Así reza el dicho y, para no hacerle un feo, la izquierda abre su espacio, medio electorado español, a una tercera fuerza, el Más País de Errejón, que no más España no sea que le den la espalda en la periferia, que pide sitio entre el PSOE y UP. Ya ocurrió en la derecha con la aparición de Vox pidiendo parte del voto que pastoreaban el PP y Cs. Vox compareció en las elecciones del 28 de abril, ayer mismo como quien dice, y lo hizo con éxito, 2.700.000 votos y 24 diputados. Un éxito que repitió poco después, en las autonómicas y locales, convirtiéndose en fuerza imprescindible para gobernar en no pocos lugares importantes. En noviembre se verá su grado de aceptación en la derecha española y los sondeos dicen que, de momento, aguanta aunque pierda algo.

En la izquierda lo de Errejón llega alentado, si no promovido, desde Moncloa y Ferraz para que aprenda Iglesias a ser menos exigente y a no dejar a Sánchez sin investidura. Para que aprenda a ceder, a obedecer, en una palabra. Lo de Iglesias y Errejón no acaba de entenderse muy bien pero el caso es que ha dado en la escisión que ya empezó en el ayuntamiento que presidía Carmena. Se simplifica hablando de comunistas y socialdemócratas, conceptos ya muy manoseados, pero la cosa no se explica sin introducir dos factores más, al menos. Los personalismos de dos líderes con tanto discurso como escasa organización y la ensalada de siglas que se reunían en Podemos y sus socios regionales y locales que eran variopinta legión. Lo más conveniente sería que empataran a cero y volvieran a las aulas pero puede ocurrir lo contrario, a saber, que Iglesias aguante con pérdidas mínimas y que Errejón arranque con éxito en algunas, pocas, circunscripciones. Lo primero, que Iglesias aguante, tendría su explicación en la indignación de muchos de sus votantes, 3.700.000, causada por el humillante trato dispensado por Sánchez desde el 28 de abril. Es un votante muy ideologizado que siempre vio al PSOE como casta y que ahora se ha sentido engañado y despreciado por Sánchez y que, en consecuencia, puede querer hacérselo pagar con un voto de resistencia que obligue a Sánchez a darles entrada en el gobierno. De momento Iglesias asegura que no volverá a confiar en Sánchez y como tampoco confía en Errejón, un traidor en toda regla para los de UP, puede que sus votantes se refuercen con el deseo de dañar electoralmente a sus dos grandes demonios. Podría así suceder que el plan de Sánchez, alentar a Errejón para restar votos a Iglesias, no diera los resultados esperados. Y por lo que hace a Errejón, si bien es lógico que reste votos a Iglesias, ya se han cambiado a Más País dirigentes de Podemos en toda España, también podría restárselos al PSOE porque no pocos votantes de Sánchez el 28 de abril no han visto con buenos ojos la gestión que el presidente en funciones ha hecho y que culmina con su evidente fracaso en la investidura y la repetición de elecciones. Votantes que no apoyan a Iglesias pero le preferían en el gobierno antes que repetir elecciones y que ahora apoyarían a Errejón, más tratable que Iglesias y más decididamente de izquierdas que el PSOE, siempre, eso sí, que Errejón desvele en campaña si apoyará a Sánchez a cambio de nada o a qué precio, si obtiene representación en el Congreso.

No hay dos sin tres a derecha e izquierda, pero se atisba la vuelta del deseado bipartidismo que facilite el acuerdo para combatir el independentismo catalán que, tras su reciente e inquietante paso, exige propuestas y medidas de calado.