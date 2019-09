La salud de los sistemas democráticos depende en buena medida de que la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial ideada por Montesquieu se sostenga firme. Pero vivimos tiempos en los que abundan las sombras de duda acerca nuestra capacidad para sostener ese pilar esencial del Estado de derecho. Imagino que, tras la sucesión de legislaturas fallidas en nuestro país, a nadie se le escapa la comunión absoluta que existe entre el poder ejecutivo „el Gobierno„ y el legislativo „el Congreso de los diputados. Si no hay forma de investir un presidente es a causa de lo fragmentado que está el abanico parlamentario pero ese hecho obvio no puede tampoco esconder el vicio que supone la instrumentalización por parte de quien aseguraba ser la única opción viable, Pedro Sánchez, del posible voto de los diputados en Cortes. Que estos sean incapaces en España de tomarse en serio sus deberes y obedezcan a ciegas las órdenes que les llegan desde los partidos políticos a los que pertenecen es una consecuencia directa de que la separación de poderes no existe aquí. El contraste con países como los Estados Unidos o la Gran Bretaña, de largo historial democrático, es patente. Los parlamentos de Washington y Londres pasan en estos momentos por pruebas muy superiores a las que nos lleva la eternización de nuestro Gobierno en funciones y, en ambos casos, no pocos miembros de las respectivas Cámaras han dado pruebas de que su obediencia se debe no al partido sino a los intereses de su país.

La doctrina de Montesquieu está muerta en España en lo que supone la separación terapéutica entre Gobierno y Congreso. Pero tampoco parece gozar de buena salud la necesaria independencia del poder judicial. Desde la aparición del problema soberanista catalán ha sido constante la acusación a los sucesivos gobiernos de judicializar la política al remitir a los tribunales las actuaciones en favor de la independencia. Pues bien, de nuevo es el Reino Unido el que nos ha dado una lección mediante la sentencia de su Tribunal Supremo ordenando la reapertura de la Cámara de los Comunes que el primer ministro Boris Johnson decidió poniendo por medio a la Corona. Sería un disparate sostener que dicha sentencia judicializa la política siendo así que los argumentos del alto tribunal británico fijan de forma impecable los límites que existen entre los tres poderes esenciales de la democracia.

Si sirviese de algo ese ejemplo, otra sentencia que se avecina, la de nuestro Tribunal Supremo respecto de los posibles delitos que pudieron haberse cometido en en la declaración de independencia por parte de la Generalitat catalana debería servir para que se calmase el mundo de la política española. Pero no hay que ser un profeta para adelantar que sucederá exactamente lo contrario. Quienes ponen el grito en el cielo por la judicialización de la política en España lo que quieren en realidad es taparles la boca a los jueces.