Reunión de pastores...

No seré yo, querida Laila, quien me ponga tiquismiquis con la reunión de súper-notables en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que, anunciaron, abriría el mismísimo Rey y que hoy cierra el también mismísimo presidente en funciones. El encuentro fue promovido con voluntad de perdurabilidad por Amancio López Seijas, el gran empresario de la hostelería, presidente del gigante hotelero Hotusa, nacido en Camporramiro (Chantada). Uno de esos magnates que, siendo de origen modesto, triunfan en sus negocios y se consideran hechos a sí mismos. Por cierto, querida, que en Galicia el nombre de Amancio parece ser talismán para el éxito: desde el fútbol a la hostelería, pasando por el textil.

Pero a lo que íbamos. Te decía que no me andaré con remilgos a la hora de valorar positivamente el intento de abrir un foro de reflexión, debate e influencia social y política, de carácter trasatlántico y universal, con sede y base en Galicia. Aunque solo sea por aquel principio, tan gallego, que todo o que entra na rede é peixe, creo que siempre podrá venir bien poner a Galicia en el mapa que sea. Para empezar, no estaría de más que en la denominación oficial del foro utilizaran el topónimo, también oficial, de la paradisíaca isla que les sirve de sede y referencia: A Toxa. Creo que Foro A Toxa-Vínculo Atlántico quedaría incluso más chulo y valdría para el español, el gallego y el portugués. Es una sugerencia. Y de nada, pero si se trata de poner a Galicia en los mapas, conviene que se note y hacerlo bien.

A esta primera edición del Foro A Toxa se han convocado personalidades muy relevantes del mundo empresarial y financiero, de la política nacional e internacional y del pensamiento: capitostes de multinacionales como Inditex o Telefónica y del mundo financiero como el presidente de Abanca; los expresidentes González y Rajoy y responsables de instituciones internacionales como Rebeca Grynspan, Antonio Vitorino o Mairead McGuinnnes; o pensadores de talla internacional como el filósofo Steve Pinker. Como ves, querida, son gentes representativas de las élites del poder que van a dialogar y debatir sobre asuntos importantes que inexorablemente nos afectan a todos. Quizá por esto se echa de menos la presencia en el foro de personas representativas de otros extractos sociales como trabajadores o clases medias en general e incluso de franjas que están o traspasan el umbral de esa pobreza derivada de la crisis, que tiende a hacerse crónica. Estas gentes no están en el Foro A Toxa pero no dudes, amiga mía, que los problemas de estas personas van a estar presentes en el debate porque los participantes en el foro, por muy élites que sean, son sabedores y muy conscientes de las lacras que el sistema genera, como la precariedad, la desigualdad, la pobreza misma y tantos otros que, para amplísimas mayorías, son angustia de cada día y, para ellos, meros efectos colaterales. Quiero decir que estos señores y señoras son privilegiados pero no tontos. En consecuencia tratarán, seguro, de nuestros problemas o, al menos, de muchos de ellos y, por ese lado, podríamos estar tranquilos si no fuera porque, inevitablemente, lo harán desde su punto de vista y solo atendiendo a sus intereses. Es decir, estudiarán primordialmente cómo hacer sostenibles socialmente sus privilegios y el sistema que los produce, haciendo soportables sus efectos perversos, bien porque se maquillan o palían, o bien porque se controlan y embridan las capas sociales perjudicadas para que se resignen y se queden quietecitas.

Por todo esto, querida, no te extrañes de que, ante foros como este, a la gente se le venga a la cabeza aquello de reunión de pastores, oveja muerta.

Un beso.

Andrés