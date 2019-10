El gorrión

Esto es a propósito de la canción aquella de Pedro Infante sobre la calandria en una jaula de oro pendiente de un balcón, llorando su dolor, hasta que un gorrioncito llega y ella le dice "si usted puede sacarme con usted yo me voy". El gorrioncillo se enamora, rompe como puede los alambres y la libera pero, ya saben, "tan luego se vio libre, voló, voló y voló". El pobre gorrioncillo la siguió para que la calandria cumpliera, y fue cuando la malvada calandria le dijo "a usted no le conozco, ni presa he sido yo". Bien, la canción sigue y acaba mal, pero el caso es que, en la campaña, Pedro Sánchez debería cuidar la construcción del relato en su aspecto emocional, para evitar que Pablo Iglesias sea visto por algunos españoles, gente siempre sentimental, como el gorrioncillo que le ha ayudado en la moción de censura para volar a Moncloa. En estos tiempos de corazoncitos todo puede pasar.