Formas de promover la salud

Hace unos días, tuve la oportunidad de leer y escuchar unas informaciones dadas por el doctor Valentín Fuster, cardiólogo, que me parecieron tan interesantes que paso a escribirlas tal y como las escuché. Él decía que hay siete factores que son la causa del infarto de miocardio y del infarto cerebral, que es la causa de mortalidad número uno en el 75% de estos pacientes. Y estos siete factores son dos mecánicos: la hipertensión y la obesidad; dos químicos: el colesterol elevado y la diabetes y tres de conducta: tabaco, ejercicio físico y la alimentación.

Comentaba que habían hecho estudios y llegado a la conclusión de que, en temas de salud, el pensar que por uno mismo va a cambiar su vida, de una manera sostenible, no se consigue si no es con otras personas junto a ti, que pueden ser familiares, de comunidades o de grupos. El adulto necesita otros adultos para funcionar. Además, tenemos que hablar en positivo y en términos de promover la salud, más que de prevenir la enfermedad. Promovamos lo que es bueno. Es importante para el adulto. En los niños, han realizado estudios entre los 3 a 6 años y les enseñan cómo funciona el cuerpo, a comer bien, la importancia del ejercicio físico, el deporte y cómo controlar las emociones. También, cuando sean mayores, el saber decir que no al alcohol, al tabaco etc. Y todo es muy importante, porque el corazón sirve para dar cantidad de vida. El cerebro, para dar calidad de vida. En salud tenemos que hablar de calidad de vida y para eso tenemos que poner nuestro esfuerzo en el cerebro. Todo esto es muy cerebral. Por eso hay que tomar una decisión: "Me voy a cuidar y tener en cuenta los siete factores de riesgo". Mucha gente dice: "Yo como ajo, porque el ajo va en contra de la enfermedad cardiaca"; "yo, chocolate negro, porque el blanco te mata". Todo eso son tonterías. Lo importante son los siete factores de riesgo y cómo el cerebro está preparado para cuidarse de ellos. No es uno de ellos. Son siete. Porque si corres 7 kilómetros y luego llegas a la nevera y comes lo que te da la gana, sirve de poco. El tema es muy distinto. Si queremos hablar de salud, cuidarse es tener en cuenta todos los factores de riesgo, y esto es una decisión personal.