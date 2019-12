Tengan buen día. 14 de diciembre ya, y suma y sigue. Pero no se engañen, eso no significa que hayamos sido convocados a una especie de "barra libre" de la vida. Disfruten pues del aire que respiran y de cada una de las pequeñas satisfacciones del día a día. Al fin y al cabo, todo es mucho más efímero de lo que nos gustaría. Pero eso no es excusa para olvidarnos de lo gratificante que es estar vivo y poder contarlo, disfrutarlo y compartirlo. Creo que en estas pocas líneas se resume lo más nuclear de mi propia filosofía de vida...

Pero, dicho esto, también sería interesante que los que vengan luego, los que aún no son ni un proyecto, o incluso los que ya están empezando hoy su propia existencia, tengan la oportunidad de que la misma no sea un calvario. Por ello es importante la reunión sobre clima que toda esta semana se ha llevado a cabo en Madrid, después de que Chile renunciase a que la misma se celebrase en suelo de ese país. Porque cualquier atisbo de que todos nos pongamos de acuerdo para afrontar problemas globales es, en sí, una buena cosa.

Miren, el clima está cambiando. Recuerdo hace ya muchos años las abigarradas transparencias, prolijas en interminables fórmulas, de un profesor mío de dinámica no lineal. Don Vicente ponía negro sobre blanco las ecuaciones diferenciales que tienen que ver con los problemas de oscilaciones acopladas, haciendo tan suyo aquello del caos y lo tan traído y llevado de que, en tales problemas, "el vuelo de una mariposa en China puede afectar al tiempo en París". Es verdad. Las ecuaciones diferenciales no lineales y sin solución analítica que gobiernan aspectos como la dinámica de la atmósfera son extremadamente sensibles a las condiciones de contorno. Y lo que hoy es un atractor puede convertirse mañana en un "punto de silla", o en un sumidero. Dicho en román paladín, se trata de un problema altamente complejo, sobre el que la opinática no tiene mucho que decirle a la ciencia.

Que el clima cambie no significa automáticamente, es verdad, que lo haga por la acción humana. Pero, en un pasito más, sí que hay suficientes evidencias de que muchas de las emisiones globales provocan "efecto invernadero" y, por ende, calentamiento global. Con todo, es posible que estén solapándose fenómenos más de traza a largo plazo con otros más derivados de la acción humana, pero esta última sí que afecta al clima. Son múltiples las experiencias, las simulaciones y los trabajos científicos rigurosos que así lo atestiguan, y cuya extrapolación nos lleva hoy a hablar abiertamente de cambio climático ligado a la acción de las personas.

Que hablemos de esto es bueno, entre otras cosas porque pone a los problemas globales justamente en el lugar que deberían ocupar siempre. En el más importante, claro está, muy por delante de tantas cuestiones vacuas y que, sin embargo, parece que a veces ocupasen todo el tiempo de la Humanidad. Virus y bacterias resistentes, climatología, desastres naturales, flujos humanos y demografía universal, gestión global del agua y algunos otros temas verdaderamente importantes deberían ser lo más granado de nuestras ocupaciones. Pero no, no lo son. Por eso ahora, que lo hacemos, creo que estamos en el buen camino.

Es cierto que, siempre que se trata lo complejo, inabarcable e importante, surgen iconos. Y, en tal menester, Greta lo es por excelencia. Y esto no es malo. Es más, cumple un papel clave a la hora de abordar la comunicación de tales cuestiones al gran público. Esto es, a quien no sabe demasiado de ello, a quien no quiere saber demasiado de ello o a quien es imposible explicárselo. Pero personas que, en definitiva, es importante que engranen con la idea de que algo pasa y que ellas son parte de la solución, o del problema. Por eso los iconos, por definición simplificados, son importantes. Porque permiten llegar a muchos más sitios.

Yo, que soy un tipo inquieto que leo en todos los mentideros posibles sobre los temas que me interesan, estoy viendo estos días casi absolutamente de todo. Desde gente que insulta directamente a la adolescente mediática y denosta sus ideas, hasta quien la idolatra. No saquemos los pies del tiesto, por favor. Greta Thunberg tiene el mérito de haber trasladado con fuerza este tema a la calle y a las redes sociales. Lo suyo no es lo rigurosamente científico, ni eso se espera de ella. Pero es cierto que, sin su concurso, la Cumbre seguramente resultaría mucho más lejana, tediosa y anodina para muchas personas. Y, claramente, para los jóvenes. Esto es, para quien tendrá más tiempo para abordar las cuestiones pendientes y, al tiempo, las sufrirá más y peor. Por eso Greta, icono donde los haya, es importante.

A partir de ahí, a todo el mundo se le supone buena educación. Y que algún locutor de radio o comentarista diga lo que dice, es simplemente de mal gusto. Se puede estar de acuerdo o no con la línea discursiva de la chica sueca, pero poco más. Lo científico es incuestionable, a no ser que uno sea igualmente técnico en la materia, se dedique a ello y disponga de datos contrastables, actuales y verdaderamente útiles. Y lo que tiene que ver con las circunstancias personales del icono Thunberg, no toca ahora.

Y si me preguntan por la Cumbre, aún no ha terminado a la hora de escribir estas líneas, pero les adelanto que mal. ¿Por qué? Pues empiezo a pensar que abandonar el cortoplacismo y la cortedad de miras es, sencillamente, imposible para políticos a los que votamos cada cuatro años y que piensan en dos anualidades antes de preguntarse qué tienen que decir para que una mayoría les mantenga otro ciclo en el cargo. Y para una sociedad -cuyo reflejo son ellos- que, en definitiva, cada día es menos colectiva y mucho más individual, en estos tiempos líquidos y posmodernos -como siempre les digo- de casi los años 20 del siglo XXI... Y, con tales mimbres, no creo que nada cambie de verdad, mucho más allá de las palabras.