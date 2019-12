Ruralízate ti, que a min dáme a risa

Entre os múltiples e sabios consellos que nos dan os nosos gobernantes para a coidado da nosa saúde e a mellora da nosa calidade de vida estaba un que nos recomendaba ruralizarnos. A intención non digo eu que fose mala, pero tanto quen o facía como para quen se facía debía ser xente doutra parte. De Madrid, ou así. Pintaban unha casiña rodeada de árbores autóctonos –deses que practicamente so quedan nalgunhas reservas de vellos indíxenas de Lugo e Ourense– e non se vía eucalipto ningún. Non era, por tanto, o campo galego. E menos porque animaban a desprenderse do coche, cando en Galicia, quitado algúns veciños da AP9, ou tes coche –ou moto, claro– ou vas dado. No rural podes ter un cabalo, si, pero non chegas moi lonxe. Nin ti nin o cabalo. Ou sexa que o de ruralizarse debía querer dicir outra cousa que ir vivir ao campo.

Non pensara máis no asunto ata que pasou isto de Verín, de pechar o paritorio e as urxencias pediátricas do hospital comarcal. Na Coruña está desde sempre o que para moita xente aínda é A Residencia, pero non hai moito tempo, os hospitais que había na maioría das cidades eran privados, e nas vilas, por moi grandes que fosen, como moito había clínicas. A sanidade pública era escasa, pero non se podía protestar. En primeiro lugar porque tampouco se pagaban apenas impostos, e en segundo porque tampouco se podía protestar. Cando a sanidade e os impostos se fixeron universais, máis ou menos, e houbo que dar servicio a xente que non se tiña por que desprazar a Madrid ou á Coruña a facerse algo máis que curas e enxesados, na Costa da Morte, no Barbanza, na Mariña de Lugo, en Monforte, en Valdeorras ou en Verín naceron hospitais, en moitos casos como fundacións privadas que logo houbo que rescatar. A idea era atender as necesidades médicas non demasiado especializadas en territorios extensos, e tamén aliviar a presión deses problemas menores (menores menos para quen os padece) sobre os grandes hospitais. Eses centros sanitarios fóronse desmantelando pouco a pouco coa escusa dos recortes, ou de non haber xente bastante que se poña enferma. O último caso é o de Verín, onde como escoitaron a todo tipo de voces autorizadas, non se cumpren os ratios de nacementos que puxo alguén (creo que en tempos de Zapatero) para que haxa ese servizo de atender a nais que paren e nenos que veñen ao mundo.

Eu non entendo por que se aplican criterios de rendibilidade á sanidade ou á educación, e non ás forzas de seguridade ou de salvamento (dos aeroportos ou dos portos exteriores xa nin falamos). Se non hai guerras, delitos ou naufraxios bastantes, pechamos a persiana. Unha cousa é ter un médico, un mestre e un policía a pé de cada casa, e outro concentrar todos os servizos na capital, que de paso que se vai sempre se acaba comprando algo. A medida, todo hai que dicilo, apoiárona os xinecólogos, obstetras e pediatras do Hospital de Ourense. Supoño que terán argumentos médicos e que tamén se fai máis carreira profesional en Ourense que en Verín. Pero esa decisión pódena tomar os que teñan unha consulta privada, non quen traballe para a sanidade pública.

Como estamos en período practicamente electoral, quizais a actual Xunta rectifique, polo menos ata ter en man o cheque doutros catro anos máis. Pero para min que aquilo de ruralízate quería dicir carecer de saneamento, ter que ir chamar por teléfono á casa do veciño que ten cobertura e parir na casa axudada polas veciñas.