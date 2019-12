Elogio del sufrimiento

A nadie le gusta estar enfermo. La vida es una lucha constante para ganarles la partida al dolor y a la enfermedad, para ganarle a la muerte; sin embargo, las enfermedades, así como las malas experiencias, nos pueden revelar ciertos secretos. Después de experimentar el propio dolor, somos capaces de sentir el ajeno. La compasión aparece, se activa en nosotros, pero luego se expande y cobija a los desamparados del mundo. En este sentido, dice un refrán: "No hay mal que por bien no venga". Y Ciorán dijo: "La decadencia y la enfermedad suelen llevarnos a la lucidez. El que no ha sufrido no te puede contar nada que se pueda considerar intenso". Y Peter Kingsley asegura: "El primer paso hacia la sabiduría es morir antes de morir". Y Jean-Paul Sartre aseveró: "el sufrimiento se justifica en cuanto se convierte en la materia prima de la belleza". Eclesiastés aduce: "Es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. Porque en el entierro recapacitamos, mientras que en la fiesta nos emborrachamos". Para Jung y Nietzsche, el árbol debe tener sus raíces en la profundidad de las sombras para que crezca alto. Para el ensayista Richard Luecke el sufrimiento es un modo de expresión orientado a satisfacer necesidades emocionales. Y para Lord Byron, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway o la propia Frida Kahlo, el dolor encuentra en el arte un refugio muy catártico.