Leo que el actual presidente podría seguir siéndolo en funciones de forma indefinida, es decir, hasta su fallecimiento o el de la propia legislatura, por culpa de la imprevisión de quienes redactaron el reglamento del Congreso y la propia Constitución. Pero para mí que quienes les echan en cara semejante fallo se equivocan, que los legisladores metieron adrede la fórmula de las funciones sin final alguno porque es la mejor salida que existe en momentos tan delicados como son los que vivimos ahora, dado que para salir de su situación funcionante el único candidato posible a la investidura, Pedro Sánchez, debería lograr un pacto o bien con los soberanistas de Esquerra Republicana de Catalunya o con el Partido Popular.

Debe ser el hecho de que esta última salida sería la más lógica en cualquier país europeo lo que la convierte en imposible porque, ya se sabe, Spain is different. Así que el PSOE y ERC andan de conversaciones que, según sus integrantes, van de perlas y se han logrado ya avances significativos. Algo en verdad milagroso, habida cuenta de que lo que los socialistas dicen ser imposible, el lograr un acuerdo que no entre en las leyes vigentes, se convierte en necesario para los republicanos, deseosos de lograr una legitimación oficial del derecho a decidir sobre su independencia que se traduzca en el referéndum recurrente convertido en legal. Y el Tribunal Constitucional ha dejado bien claro que semejante cosa es inviable mientras no se cambie la Carta Magna.

Cabe preguntarse, pues, en qué consisten los declarados avances si dejan en pañales la lógica aristotélica porque obligan a sostener, a la vez, una cosa y la contraria. ¿Se tratará, tal vez, de que las conversaciones se realizan con la yenka de los años sesenta como banda sonora? Ya saben: izquierda izquierda, derecha derecha, adelante atrás, un dos tres. No tardaremos en saberlo porque ya terminaron las consultas del monarca con los partidos políticos que, además de disponer de representación parlamentaria, quisieron ir a hablar con él.

Se abre, pues, la posibilidad de que Pedro Sánchez pida a la presidenta del Congreso que convoque la sesión de investidura. Pero si semejante iniciativa no se toma, es decir, si el acuerdo PSOE-ERC pasa de la yenka a un tango como aquellos de Gardel que nos hacían llorar a lágrima suelta, siempre cabe la posibilidad de que el presidente interino no haga nada y, como consecuencia, lo siga siendo durante todo el tiempo que le plazca. Con la ventaja añadida de que, como no habrá forma de aprobar unos nuevos presupuestos, seguiremos con los que nos legaron Montoro y Rajoy, tan rodados ya que podrían considerarse de tanto alcance histórico como el Código de Hammurabi. Que, así, estemos a punto de convertirnos en un país en funciones casi desde los Reyes Católicos es materia de otra nueva reflexión.