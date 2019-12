Las dos terminales aéreas

Los efluvios del nuevo Xacobeo constituyen, una vez más, el pretexto para las reivindicaciones compostelanas, cuyo veterano y rescatado alcalde no dudará en volver al Disneyworld a lo enxebre y tal vez a uno de los programas estrella de sus mandatos anteriores: el teleférico a la Ciudad de la Cultura: solo por los aires suelen salvarse los castillos y los cascos históricos. La voracidad capitalina impulsó a la Xunta a las peripecias de estructuras periféricas, como si se tratara de un problema asmático. Don José Blanco, en su etapa de titular de Fomento, trató de dibujarnos por los aires la historia de Galicia y, tras arrumbar el viejo aeropuerto de Lavacolla, entonces de reciente restauración, optó por la construcción del actual mamotreto, que no resultó ser la panacea para resolver la fricción permanente de la coordinación aeroportuaria regional. Don José Blanco, con poca historia y mucha simulación, no tuvo en cuenta un hecho fundamental: la estrategia de los servicios públicos, atender a las áreas territoriales de mayor densidad demográfica y de actividad empresarial, como convocan las grandes ciudades gallegas Vigo y La Coruña. A estas alturas, quienes esperaban que con la grandiosa terminal llegaría el maná aéreo, lo despachan ahora con titulares tan llamativos como "Lavacolla pincha en crecimiento", "Continúa el goteo de rutas en Lavacolla", "Aerolíneas poco serias" (las que se van). La antigua terminal, arrumbada desde 2012, espera su futuro; Raxoi y la Xunta procuran confeccionar un plan para resucitarla. Que el Año Santo sea el de la gran perdonanza, incluso de los despilfarros.

El mantra de Oporto ya no circula, en buena medida por la protesta de la hostelería compostelana, que se nutre en buena medida de los pasajeros internacionales, que utilizan como trampolín el aeropuerto portuense de Sa Carneiro, que ofrece un amplio abanico de rutas, ventajas económicas y una eficaz red de transporte.