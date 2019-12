Tres opciones: la mala, la errática y la soportable

Tres escenarios y los tres complicados porque Sánchez, obsesivo y sectario, abomina del gran acuerdo que bendeciría gran parte de la sociedad española y que abriría posibilidades de reformas ya imprescindibles. Así las cosas, hay tres vías abiertas cargadas de serias dificultades de presente y de incertidumbres de futuro.

La primera, abierta por Sánchez con gran celebración de abrazos, acuerdos firmados y reparto de carteras al día siguiente de las elecciones, fue la de asociarse con Podemos en un gobierno de coalición progresista, ecologista, feminista y social, el primero en cuarenta años de democracia, aseguraban los dos socios. En semanas, Sánchez dejó de tener pesadillas con Iglesias y pasó de rechazar de plano su presencia en el gobierno a ofrecerle la vicepresidencia y otras carteras. E Iglesias levitando de satisfacción, olvidó las muchas descalificaciones de Sánchez y su partido y avisó a los suyos de las muchas renuncias que habrán de hacer los revolucionarios de ayer. Galapagar y un gobierno bien lo valen. Ya solo falta procurarse el apoyo, la abstención, de ERC, porque la de PNV, Errejón, Compromís, cántabros, turolenses y canarios es segura a cambio de algunos cuartos y una carretera. Sucede que lo de ERC no es tan fácil pese a los ímprobos esfuerzos de Iceta, el político que lo mismo identifica ocho o nueve naciones en España que sueña, sin decirlo, con presidir una Generalitat nacionalista, soberanista y confederal con ERC y lo que quede de Pujol. Hay que agradecerle a Iceta que, al menos, diga que España es una nación y no una ensoñación españolista que es lo que de verdad piensa. Pero lo de ERC se está poniendo cuesta arriba a causa de las exigencias de Junqueras para quien una negociación entre Generalitat y Gobierno de España es condición sin la cual no hay abstención. Unas exigencias que acaban de provocar los primeros encontronazos públicos entre dirigentes socialistas con mucho poder y, por supuesto, la indignación de la plana mayor del PP. En ese escenario, todo menos calmado, Sánchez convoca a los presidentes autonómicos y al de la FEMP, Caballero, para que la llamada a Torra no cante demasiado y ponga en evidencia que la exigencia de Junqueras, negociación entre gobiernos, empieza a encauzarse. Hasta aquí la primera vía hacia la investidura que por si fuera poco obliga a camelarse a Bildu y que no solo tiene que sortear situaciones más que delicadas, sino que, de cara al futuro, pone los pelos de punta a bastante más de media España y a buena parte de la UE.

La segunda y errática vía la ofrece Arrimadas con una abstención vinculada a una abstención del PP que Casado ha rechazado de plano. Si no fue fácil entender el no de Rivera a un acuerdo con Sánchez sumando 180 escaños, menos lo es ahora esa propuesta de Arrimadas que va a quedar desairada y sin saber a cambio de qué réditos. Decidida inicial y rotundamente por Sánchez la coalición con Iglesias y pedir la abstención de ERC, solo la negativa de Casado y Abascal resultan lógicas.

La tercera vía se plantearía ante la negativa cerrada de ERC. Sánchez pediría entonces la abstención de Cs y de PP. Rechazada la del PP, la del Cs pierde fuerza y no parece viable para confeccionar un gobierno Sánchez/Iglesias con apoyo del PNV. La negativa de ERC, CUP, JxCat, 23 escaños, abriría el camino a las terceras elecciones, mérito, como las dos anteriores, del gran estadista del PSOE en funciones.