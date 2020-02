Sobre el Mobile, el Covid-2019 y otras hierbas...

Hace unos años un buen amigo, residente cerca de Barcelona y vinculado a la investigación y la docencia en el campo de las telecomunicaciones, me hablaba de la importante cita que, en sus primeras ediciones, se producía en la ciudad. Se trataba de una reunión global, a modo de feria temática, que reunía ya entonces a lo más granado de los fabricantes de dispositivos móviles, a las principales operadoras de voz y datos y, en definitiva, a un sector que ya por aquel entonces era pujante, y hoy mucho más. Ciertamente, algo importante, con gran impacto económico en la ciudad y, a partir de ahí, en el resto del país. Aquellos mimbres eran los primeros en el devenir del Mobile World Congress, congreso mundial hoy consolidado y verdadero referente en su sector, que es tanto como decir en un importante motor de la economía, que con las novedades que se esperan próximamente aún irá a mucho más.

Como saben, en esta edición de 2020 el Mobile World Congress se ha suspendido, emplazando la organización a todos los actores relevantes a acudir al importante evento en su próxima cita, ya en 2021. La amenaza del Covid-2019 ha sido la causa que ha llevado a una nómina creciente de empresas a anunciar la cancelación de su presencia en tan importante acontecimiento. Tales compañías no eran sino una pequeña parte del conjunto acreditado para la ocasión pero, en términos de importancia y volumen de negocio, la continuidad del evento sin las mismas hubiese sido imposible.

Es evidente que, desde todos los puntos de vista, tal suspensión es un verdadero mazazo. Tampoco se me escapa que, por detrás de la aparente espantada en aras de la salud global, pueda haber otros motivos. No se olviden de que hoy asistimos a una lucha encarnizada por aquello de estar en la vanguardia del pastel global de las telecomunicaciones. Y esta partida, hoy dominada por China, implica determinadas estrategias de sus competidoras estadounidenses, incluyendo un posible "para qué ir ahora, si tengo mucho menos que contar que el enemigo". Eso y, también, el miedo de algunos CEO y altos directivos a arriesgarse a tener que pasar una cuarentena.

Así las cosas, y a pesar del volumen de editoriales y artículos aconsejando exactamente lo contrario y criticando con pesadumbre la pérdida del foro este año, déjenme que haga de la necesidad, virtud, y mire la parte buena de la decisión tomada por su organización, sin mucho margen de maniobra tras el enroque de las más importantes compañías globales y el carpetazo a su participación en el Mobile en este 2020.

Porque no todo está escrito aún sobre el Covid-2019. Es verdad que las cifras de morbilidad y mortalidad del mismo son muy moderadas, en este momento, comparadas con otras patologías más comunes, pero también lo es que, según cuentan investigadores y clínicos, todavía hay muchas claves desconocidas del mismo, incluyendo una inquietante y diferente evolución de sus efectos en algunas personas, que llegan a enfermar y fallecer sin seguir el patrón típico en la población de mayor riesgo. Esto, junto con el hecho de que esta nueva amenaza no es aún conocida, requiere dosis especiales de prudencia y cautela. Y esto, obviamente, nunca sale gratis ni es fácil. Implica renuncias. Como la del Mobile.

O como la de la Maratón de Tokyo, que esta vez pasará de 38.000 participantes a una carrera singular con solamente cien atletas de élite, clasificatoria para los Juegos Olímpicos, manteniéndose también la carrera adaptada. Citas que se han caído ya y otras, incluyendo tales Juegos Olímpicos, que ya veremos si finalmente llegan o no a celebrarse. Porque el momento para la contención, la mesura, la renuncia y el sentido común es ahora. Esperar a que las cosas se pongan peor puede ser un ejercicio de riesgo. Por eso todo lo que sea enfriar temporalmente la movilidad masiva de población, especialmente desde las zonas donde se han detectado los focos principales de contagio, puede ser una excelente idea.

España es hoy un territorio seguro en lo tocante al Covid-2019, sin duda. Pero eso no es lo que se dirime aquí. La clave es saber renunciar hoy, para renacer con más fuerza mañana, tratando de aportar seguridad a este mundo donde todo y todos estamos tan relacionados. No hacerlo puede llevarnos al posterior lamento. Invocar a la "cosa económica" como único argumento para no ser cautos, puede llegar a ser peligroso. Me recuerda la placidez de Gustav Von Aschenbach en el Lido, en aquellos primeros momentos del verano veneciano, cuando la peste cercaba la ciudad pero sin que nadie hablase de ello, no fuese que se espantase al turismo acomodado que, como el polaco Tadzio y su familia, disfrutaba entonces de esa bellísima parte de Italia. La escena final de la película de Visconti sobre la obra de Mann, con piras funerarias en San Marcos y Dirk Bogarde en su papel del protagonista, ya tocado de muerte, con el acompañamiento de esa siempre única Quinta de Mahler, es sobrecogedora. Tanto como un mundo que haga oídos sordos a amenazas globales de la talla, ni más ni menos, de virus nuevos aún no suficientemente conocidos ni estudiados.

Y es que no olviden que toda nuestra soberbia con la Naturaleza puede irse al traste con apenas poco más que unos fragmentos de ácidos nucleicos que, por su capacidad de recombinación y su potencia destructiva, pueden diezmar a la raza humana. ¿Peligro aquí, en nuestro entorno? Hoy ninguno. Pero es momento para poner barreras, ser cautos y... Dejar las cosas prescindibles -por mucho que duela e impacte- para cuando sea más prudente y oportuno.