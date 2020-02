El Carnaval, el argot fiscal y las portavoces

Estamos en el Carnaval con sus tradiciones ancestrales y sus manifestaciones callejeras, ajenas a la algarada y a las pancartas reivindicativas. A los gobernantes no les gusta la sátira, aunque el desahogo carnavalesco no exhale aromas ideológicos. Aromas de leyenda es una obra de Valle-Inclán, aficionado a disfrazarse, tanto que, devoto de la revolución mexicana se disfrazó de "coronel general de los Ejércitos de Tierra Caliente", como gustaba autotitularse. En el prólogo de Aromas de leyenda, Rubén Darío escribió un soneto que entre sus versos decía: "Ese gran Don Ramón con barba de chivo/ cuya sonrisa es la flor de su figura/ parece un viejo dios altanero y esquivo". En el mundo periodístico hubo sainete: el director de la Agencia Efe fue cesado, mientras hacía una colación en una popular tienda, especialista en bocadillos, un político mediterráneo pagó 43.000 euros al The Guardian y, en el relevo de la portavocía del Gobierno pasamos del pedernal del caserío vasco al gracejo andaluz. Su nueva titular, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, locuaz, de lenguaje saltadizo y secatón, no ahorra catilinarias a la oposición que, parece, le confortan para relacionarse mejor consigo misma. Su tarea no es envidiable para resumir la actividad el falansterio que agrupa a un gobierno de yuxtaposición, máxime cuando comienza a sentirse la presión neumática de los impuestos. De la sonrisa de nuestra paisana Nadia Calviño, vicepresidenta y titular de Economía, tecnócrata austericida muy reconocida en la Unión Europea, hemos pasado a una especie de amaurosis a la hora de dulcificar las medidas fiscales. Si anteponemos a la palabra "fiscal" alguno de estos vocablos "regulación", "armonización", "actualización", etc., cualquier anuncio sobre este argot significará subida de los impuestos. Después de escuchar a Nadia Calviño y a María Jesús Montero confirmamos la pasión socialista de no reparar en gastos.

La ministra de Hacienda y nueva portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al explicarle a los informadores el cese de Fernando Garea, director de la Agencia Efe en cuyo cargo no alcanzó un año, contestó: "Corresponde a la renovación de los recursos humanos en las empresas públicas".