Asistí a una cena de matrimonios (¡cena de matrimonios, qué expresión!) en la que se habló, inevitablemente, del coronavirus. No entendí nada. Tampoco lo entiendo cuando lo explican en la tele. Resulta que su mortalidad es inferior a la de gripe común y que mata con preferencia a personas ancianas o con patologías previas. Nadie arma este escándalo con la gripe común. Si te ataca, te metes en la cama con La Regenta (y con un paquete de Frenadol), aguantas los siete u ocho días de vida del microbio y santas pascuas. Si te toca morirte por viejo o por deteriorado, te mueres sin mayor escándalo y aquí paz y después gloria. Si el coronavirus es menos inofensivo que el de la gripe común, ¿por qué este escándalo? ¿Por qué los chinos construyen un hospital en menos de diez días? ¿Por qué sacan a los enfermos de sus casas como si tuvieran la peste? ¿Por qué se mantienen en cuarentena cruceros con cuatro o cinco mil personas a bordo? ¿Por qué se suspenden congresos y se fumigan las calles? ¿Por qué un alto dirigente de la OMS se refiere a él como el "enemigo público número uno"?

Estamos condenados a no entender por qué nos entrenan para no preguntar. O para no repreguntar:

-Si el coronavirus es menos inofensivo que el virus de la gripe común, ¿por qué este desbarajuste universal?

En la cena de matrimonios había un médico viudo, acompañado del fantasma de su esposa, que prefirió callar. Intuí que no sabía responder ni no responder. Hay muchas maneras de no responder y el silencio no es siempre la más eficaz. Me hizo sentir que mi pregunta era impertinente.

Al día siguiente, se lo comenté a mi psicoanalista, que tampoco dijo nada. Le pregunté si pertenecía a la CIA.

-¿Por qué dice eso? -inquirió.

-Porque parece haber una conspiración, de la que usted da señales de formar parte, empeñada en que nos traguemos que el virus es inofensivo y letal al mismo tiempo.

-¿Le suena la expresión "delirio de persecución"?

-Me suena -dije-, dejémoslo aquí.

Y allí lo dejé, pero quede constancia de que hay algo raro en todo esto.