Una epidemia liberadora

Un virus inesperadamente benefactor está proporcionando vacaciones extra a los estudiantes, libertad a los presos (mayormente, en Italia) y bajas laborales sin enfermedad a los currantes que algunas empresas envían a casa para que no se contagien entre ellos. La del Covid-19, que tiene nombre de agente secreto, es una epidemia vagamente libertaria y socialdemócrata en sus consecuencias.

Si el bicho sigue progresando adecuadamente, como hasta ahora, los países más afectados acabarán por echar el cierre para que se haga realidad, de este curioso modo, el sueño acariciado por Paul Lafargue en su tratado sobre El derecho a la pereza. Todos en casa y cobrando hasta que al virus se largue por donde vino.

Lafargue, al que su matrimonio con la hija de Carlos Marx convirtió en marxista por vía conyugal, criticaba en ese panfleto a su suegro y a quienes como él consideraban el trabajo una virtud, en vez de un evidente castigo bíblico. Flagelaba aquel ilustre promotor de la vagancia la ingenuidad de los proletarios que, embaucados por los capitalistas, "se han entregado en cuerpo y alma al vicio del trabajo".

La "pasión extravagante" de los obreros por la faena que tanto molestaba al yerno de Marx va a ser conjurada ahora; y no por la toma de conciencia de los afectados, sino por un bicho llegado de China. Que los chinos sean los terrícolas más entregados al trabajo no hace sino añadir paradojas a la acción del coronavirus.

El caso es que los gobiernos están mandando a los escolares a casa y recomendando, en el caso de España, el cierre más o menos temporal de las empresas si estas consideran que existe un riesgo de contagio para los currantes.

Este último consejo ha abierto un conflicto entre los ministerios de Sanidad y Trabajo que aún no desembocó, por fortuna en una crisis de gobierno; pero todo podría suceder. El presidente Sánchez está en su derecho de sospechar que el virus lo fomenta la oposición, del mismo modo que otros atribuyen su promoción a Donald Trump, a la guerra comercial entre USA y China, a George Soros o al capitalismo internacional.

Cualquiera que sea el origen, que eso ya da igual a estas alturas, el bicho está desatando efectos curiosamente liberadores, en la línea que proponía Lafargue. Los chavales premiados con un par de semanas adicionales de vacaciones son los primeros en celebrarlo; pero también los trabajadores que obtienen libranzas gracias al coronavirus. Y, por supuesto, los más de 300 presos que el otro día se fugaron de una cárcel de Italia aprovechando el monumental follón que el Covid-19 ha montado en ese país.

Ni siquiera va a importar gran cosa que los partidos de la Liga se celebren a puerta cerrada y sin público. Muchos ciudadanos estarán forzosamente recluidos ya en sus casas; y el único inconveniente lo padecerán, si acaso, aquellos que no dispongan de suscripción a los canales de fútbol de pago.

Tanta felicidad no puede durar eternamente, claro está. El Covid-19 está derrumbando también las columnas del templo de la Bolsa, como un Sansón de Todo a Cien, con las consecuencias que son de prever si el asunto empeora. No habría entonces dinero para pagar nóminas, ni supermercados en los que abastecerse; y el mundo recordaría a una película de Mad Max. Lástima que el yerno de Marx no previese estas contingencias en su feliz alegato a favor de la pereza.