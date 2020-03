Se lo ponen tan fácil a Trump

He escatimado las críticas a Trump por alergia a los coros superpoblados y chillones. Es decir, soy culpable por encubrimiento. Tras la confesión, me gustaría saber qué han logrado quienes llevan cuatro años ladrando cansinamente al tirano. En mi modesta opinión, su cerrilidad unidireccional tiene la culpa de la elección primero y de la consolidación después de un presidente que ganó sin querer, y a quien se pronosticaban unos meses en el cargo. No espere que ninguno de los denunciantes fracasados de Trump reconozca que el impávido Obama mató a mucha más gente en ejecuciones teledirigidas, y sin mediar un proceso judicial. Por cierto, las víctimas pertenecían a minorías raciales.

Lo único que le envidio a Trump es que se lo pongan tan fácil. Sus enemigos profesionales han sido incapaces siquiera de fabricar un rival a su escasa estatura. Entre Biden o Sanders, solo falta decidir quién se llevará una paliza mayor en noviembre. Los demócratas han cumplido su voluntad de evitar experimentos. Ni mujeres, ni minorías, veteranos hombres blancos que pueden ser descuartizados por un solo tuit del presidente.

Los obsesos de Trump olvidan que cada agraviado que reclutan se traduce en un voto simétrico a favor del presidente, de modo que los apoyos del candidato sin partido permanecen intactos. Por no hablar de su genialidad napoleónica de olvidarse de California y Nueva York, para concentrarse en Estados más asequibles. Tampoco hay grandes fracasos en el mandato de un loco que no inventó el cambio climático, ¿dónde está la feroz reacción de los ayatolás a la liquidación del general Soleimani? Bush era más ignorante y peligroso, por lo que solo dos incógnitas pueden evitar la continuidad de Trump. La primera, que se haya aburrido en la Casa Blanca tanto como Obama. La segunda, el maldito coronavirus. Los demás, os podéis dar por derrotados.