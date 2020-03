Covid-19, fisión nuclear y paludismo

Les saludo de nuevo, y les aseguro que este mero ejercicio de comunicación, por muy virtual que sea, me hace bien. Y es que las relaciones respetuosas entre las personas siempre nos benefician a todos. Yo creo que es algo que estamos confirmando de forma generalizada, en este escenario de mucho mayor aislamiento de lo habitual. Cuídenseme.

Lo que quiero contarles hoy es importante, y tiene que ver precisamente con el estado actual de la pandemia global por el SARS-2, y su enfermedad asociada, llamada Covid-19. Y, más concretamente con el mecanismo que controlará a la misma, todavía en un plazo que no es posible definir, ya que tiene que ver con parámetros cuya evolución desconocemos.

Pero antes volvamos a reconocer y mostrar enorme gratitud a todos los y las profesionales implicados en nuestro cuidado, seguridad y avituallamiento, entre otros ámbitos. Evidentemente a la gente de la sanidad, en todas sus vertientes, categorías y familias de puestos de trabajo.

Pero también a todos los sectores, empresas, funcionarios e individuos que siguen ahí, al pie del cañón, motivados por el trabajo bien hecho, y en la búsqueda del bien común. A todos ellos, de verdad, gracias, trabajen en un supermercado, sean transportistas, policías o cuiden de nuestros mayores.

De ellos depende nuestra tranquilidad, bienestar, seguridad y acompañamiento en este tiempo incierto, y el cuidado específico de las personas que han sufrido, sufren y sufrirán en carne propia el ataque de este patógeno. A ellos les digo Shikamoo, que ya saben que es la palabra fetiche de esta columna, mi máximo reconocimiento, a la manera del África Austral. Algo que, como siempre les digo, supone una suerte de reverencia y un orgullo por tenerles cerca.

Dicho esto, la solución de la crisis -al margen de los ámbitos tratados ya- no vendrá exactamente por ahí. ¿Les cuento? Pues miren, la progresión de los contagios es un proceso regido por una sencilla ecuación diferencial, donde son fundamentales un par de parámetros. Y uno de ellos, en particular, está vinculado a la capacidad de moderación de tal fenómeno. Para ilustrarlo, hablemos de fisión nuclear. En ella, un neutrón de determinada energía colisiona con un núcleo de Uranio. Este fisiona -se rompe- y, aparte de dos núcleos más pequeños, produce más neutrones, que impactarán contra otros núcleos. Este proceso lleva, en nada, a la liberación de una cantidad ingente de energía. Ya saben, algo que se ha utilizado como arma bélica.

Si el mismo proceso lo realizan ustedes de forma controlada, dispondrán de barras de grafito que pueden introducir en el reactor y que, así, absorberán el impacto de algunos de esos neutrones. Como consecuencia, la reacción se modera. Y ustedes, en la sala de mando de la central, pueden decidir qué hacen. Tienen el mando. Producen vapor que va a las turbinas, y nada se despendola.

Cuando un mosquito Anopheles te introduce el plasmodio en sangre, este corre a uno de tus eritrocitos -glóbulos rojos- y ahí se alimenta y reproduce. En un tiempo, los nuevos plasmodios migran a otros hematíes, los infectan y repiten el ciclo hasta la saciedad. En un proceso gobernado por igual modelo matemático, producen en poco tiempo un brote de malaria. Fiebre alta, malestar y complicaciones. Medicamentos como la mefloquina, después de que los investigadores observasen que una parte de la población de las zonas palúdicas había desarrollado evolutivamente anemia falciforme, donde parte de los glóbulos rojos son fake, y están desactivados, producen dicho efecto de destrucción selectiva en tu torrente sanguíneo.

Así, si el plasmodio se va a uno de estos eritrocitos inactivados, se muere y santas pascuas. Por supuesto que tales células son, de nuevo, los moderadores de tal episodio. Igual que el grafito. Porque otros plasmodios tendrán mejor suerte e intentarán seguir adelante con la enfermedad. Pero, estadísticamente, no será posible. El sistema inmunitario de cada uno hará el resto.

En este caso del Covid-19, los moderadores de la progresión seremos nosotros. Nuestra inmunidad, adquirida tras sufrir la enfermedad sabiéndolo... o sin saberlo. En un futuro, cuando Mr. SARS-2 llegue a alguien, la probabilidad de infectarle será menor, sin que pueda infectar a su vez a otros.

Y, ¿por qué? Porque quizá esa persona represente una barra de grafito, y no un núcleo de Uranio. O un eritrocito falciforme, y no uno robusto y cargado de hemoglobina dispuesta a transportar oxígeno. Si es así, por ahí se tapona la subida de la curva de infección. Y, al ocurrir esto en un porcentaje significativo de los casos, todo mejora.

Ya ven... Nosotros y la inmunidad generada pararemos esta pesadilla, y esta es esencialmente una cuestión matemática, epidemiológica, mucho más que puramente sanitaria. O Física, si entendemos esta apasionante ciencia como aquella que modela los procesos de la Naturaleza en términos cuantitativos. En realidad, la solución es más compleja. Ayudarán también la mayor radiación ultravioleta propia de los meses de primavera y verano, y la mayor sequedad del ambiente.

Y, como no, el esfuerzo de todos los profesionales que ya anuncian posibles líneas de abordaje terapéutico, o el de los que trabajan sin descanso en pos de una vacuna que refuerce, mejore y adelante tal inmunidad de forma más global. Y parece que hay un cierto consenso inicial, que hay que tomar con prudencia, sobre que todo esto, excepto las vacunas, podría ocurrir en unos dos meses.

Y, mientras, ¿qué podemos hacer? Pues lo que aquí llevamos diciendo cuando aún no se quería oír. Confinarnos. Estar apartados. Y no porque no nos toque algún día conocer a Covid-19. Simplemente, porque de esa forma todo ocurrirá de forma más escalonada, sin que la atención a los ya enfermos sea, literalmente, imposible, y para ir construyendo, colectivamente, la antedicha inmunidad. ¡Quédense en casa!