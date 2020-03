Quedarse encerrado en casa lleva a utilizar aún más que de costumbre el mundo de internet para leer la prensa y WhatsApp para cruzar mensajes. Cómo no, por todas partes llegan noticias del coronavirus y, ante semejante catarata, hay que elegir. Por ejemplo, no tiene mucho sentido perder el tiempo con los descerebrados que se disfrazan de dinosaurios para ir a la calle. Pero cuando quien habla es un experto, vas y pinchas en el enlace.

Un muy amigo mío me ha reenviado un vídeo de esos, de una experta en este caso, con el comentario de que por fin hay alguien que lo explica todo. Así que me vi el vídeo entero, aunque el comentario no fuese de mi amigo sino que viniera incluido en el mensaje del vídeo a título de autobombo. A lo largo de 24 minutos la experta mantiene dos tesis: que el pánico es exagerado y que la crisis sanitaria no tiene nada que ver con la económica porque esta última es una estrategia de las grandes empresas para despedir a sus empleados. Las mismas tesis, por cierto, mantenidas por Pablo Echenique, quien llegó a decir que ojalá que los periodistas fuesen la mitad de profesionales ¡que los políticos! Qué curioso.

Aun así, seguí oyendo a la experta, que se presenta como médica del servicio vasco de salud asegurando que, para su exposición, utilizaría datos en vez de opiniones. Pues bien, a continuación va y suelta que la pandemia actual es una venganza de los animales porque les hemos quitado sus hábitats naturales. Vamos, que va un murciélago y dice: os vais a enterar. No sé de dónde sale ese dato pero sí el que la experta soltó a continuación: la gripe normal causa más muertes en España que el coronavirus. La señora quizá sea ducha en medicina, pensé, pero no en álgebra porque compara los muertos producidos por la gripe durante todo un año con los que el coronavirus había causado cuando grabó su alegato. Que yo sepa, la gripe normal jamás obligó a declarar el estado de alarma, ni detuvo en seco el país, ni colapsó todos los hospitales de Madrid, ni mató a tantos médicos y enfermeras. ¿A ver si al cabo el miedo va a estar justificado?

Ante tal duda, me fui a internet para saber quién es la experta, de nombre Mati Iturralde. Se trata de una médica, sí, que trabaja en el municipio de Zuia (Álava) aunque no dice en ningún sitio en qué centro. Desde luego que no estará en ningún hospital de los que luchan por atender a la marea de enfermos gravísimos sin apenas medios y sin tiempo, por supuesto, para ir colgando vídeos en YouTube. Pero sí que di en el archivo de El País con un dato interesante: la señora Iturralde era miembro de Herri Batasuna y, a finales del siglo pasado, ganó un escaño parlamentario en el parlamento de Vitoria elegida "por exclusión de otras alternativas", según el diario. Fue procesada en 1997 por colaboración con banda armada. Queda claro en qué materias puede presentarse como experta la señora Iturralde.