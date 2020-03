Confesión de parte: Este artículo iba a titularse 'No es hora de criticar'. Las andanadas de la oposición contra el Gobierno parecían prematuras. No porque carecieran de fundamento, dado que la sumisión documentada del Ejecutivo al 8-M y a La Liga le causará quebraderos de cabeza en el momento oportuno. Mi análisis estratégico iba a basarse en Napoleón, cuando recordaba que nunca hay que distraer al enemigo que se está autodestruyendo. No se trataba de anular el ataque sino de constatar que los miles de víctimas, en una carnicería sin parangón ahora mismo en todo el planeta, ejercían una oposición difícil de igualar. Ninguna querella ni interpelación parlamentaria podía superar al peso en bruto de la estadística, por mucho que la hayan manipulado.

Las circunstancias se han modificado sustancialmente. Este artículo pasa a titularse 'Se levanta la veda política del virus' porque la zarzuela de los test rápidos fraudulentos comprados a China, y que desautoriza hasta la embajada de dicho país, muestran a un Gobierno que no solo está dispuesto a engañarse a sí mismo, sino que ha saltado de la responsabilidad a la culpa. Ni siquiera la mortandad causada por el coronavirus autoriza a postergar la identificación y erradicación inmediata de los altos cargos que han avalado una compraventa de cartel. Y quiera el dios de los microorganismos que no aparezcan los intermediarios o corinnos de costumbre en la historia reciente.

La lástima hoy no es que la oposición deje de apoyar a un Gobierno que exige más distanciamiento que el coronavirus. Al contrario, el país debe lamentar que la derecha posea una calidad equiparable a la izquierda en el poder. Y, entre todas las casualidades que obligan a desconfiar del Gobierno en medio de la catástrofe, es curioso que los test de la chatarra fueran a detectar únicamente una tercera parte de los casos reales, como se quería demostrar.