Arturo, Dositeo y Fernando

Sí, parece que el día ha despuntado, y que aquí seguimos, viviendo una situación inédita, difícil, extraña y compleja. Hoy no dedicaré el artículo a pedirles, como hace bastante tiempo ya, que se queden en casa para intentar revertir lo antes posible la espiral de contagios crecientes del SARS-CoV-2. Tampoco me dedicaré a intentar transmitir aquellas enseñanzas de matemática, bien glosadas por F. Simmons y otros autores, que pusieron como ejemplo de resolución de una ecuación diferencial básica y sus condiciones de contorno aquel de la propagación de cualquier tipo de epidemia, y sobre lo que tuve ocasión de profundizar y de enseñar. Y no, tampoco me dedicaré a hablarles -con mi gorra Icade-Esade-, a tratar de analizar parámetros económicos y su implicación social. No, hoy solamente quiero hablarles de personas, porque a tres de ellas dedico este artículo.

A la primera, la conozco. Es mi hermano Arturo. Hoy cumple años, y he encontrado que este es ya un buen motivo para que unas líneas desgranadas en esta página vayan para él. No siempre hemos coincidido en el espacio y en el tiempo, y eso le da todavía mucha más fuerza a esto que escribo. A él le dedico este trocito de columna, esperando que los proyectos comunes que tenemos, como esa mami que todavía da guerra a sus casi 92 años, sigan alegrándonos los días. Ojalá. Y a él le pido que se cuide, como le piden ustedes a todos sus seres queridos. Y trato de dibujar para él, y para todos, un mundo con un futuro razonable a medio, corto y largo plazo, aunque no siempre soy capaz de hacerlo. Le felicito desde aquí, aunque sea a distancia, con bastantes kilómetros de por medio. Ojalá pueda renovar dicho voto en la cercanía, aunque tenga que pasar algún tiempo para ello. ¡Feliz cumpleaños, con todo el cariño! ¡Feliz 1 de abril!

La segunda persona es un hombre al que conocí y que, lamentablemente, ya no está hoy entre nosotros, desde hace muy escasas fechas. Se trata de una persona pública, conocida y reconocida, y que ustedes enseguida visualizarán. Es Dositeo Rodríguez, que fue conselleiro da Presidencia de la Xunta de Galicia, a la sazón número dos en los gobiernos de Manuel Fraga, y que se contabiliza entre las víctimas de esta pesadilla que hoy nos asola. En esta columna quiero poner expresamente de manifiesto lo que muchas personas están expresando en muy diferentes foros sobre él, y que pone en valor la trayectoria de ese hombre discreto, poco dado a las alharacas y a los focos, y que tuvo siempre un gran sentido de servicio público. Él era conselleiro y máximo responsable, entre innumerables temas, de la cooperación en Galicia cuando yo trabajaba en el sector con Intermón Oxfam. Con él tuve ocasión de discrepar y concordar muchas veces, de reunirme y volver a hacerlo, de solicitarle con mis compañeros de la Coordinadora Galega de OnGDs cambios o mejores políticas y no obtenerlas o sí, y de llevar a la prensa todo ello. Pero, en tal proceso, a veces con posturas diametralmente opuestas y algunas otras no, siempre reinó la armonía y un respeto al que nunca debemos renunciar. Viajamos juntos a Bolivia, lo cual fue una estupenda experiencia humana. Y aún, muchos años después, era un gusto encontrártelo haciendo la compra y charlar un ratito con él. Un hombre sencillo, capaz y, desde mi punto de vista, cariñoso. Un fuerte abrazo a su familia. Sé que no es fácil.

Al tercero de mis protagonistas no le conozco, aunque se haya colado de improviso en nuestras vidas hasta lo más profundo. Se trata de Fernando Simón, médico y epidemiólogo que hoy libra su propia batalla, ojalá que lo más leve posible, contra el objeto de todos nuestros miedos. Fernando Simón, independientemente de su valía y de su contrastada trayectoria, se ha expuesto no solamente al virus sino al foco continuado de lo más mediático, en un tema candente en el que a todos nos va la vida en ello. Y aquí, sin entrar a valorar la motivación o la oportunidad de sus primeras manifestaciones quizá demasiado laxas sobre la batalla que libramos, para lo cual no tenemos todos los datos, se trata solamente de desearle lo mejor. De desearle que se recupere, personalizando en él, como icono, la dura prueba a la que están sometidas todas las personas conscientemente enfermas por este virus. De mandarle aliento, fortaleza y cariño, que ojalá sirvan para el mejor final posible en su evolución clínica.

Tres personas, tres, y un halo de cariño envolviendo todas estas historias. No ya el fraterno, evidente, sino también el derivado del roce por la actividad profesional, o simplemente el que surge del conocimiento de una situación adversa por la que pasa alguien, o muchas personas, a quien no conoces. Y es que el amor, como dijo el otro, nos hará siempre libres. Suéltense y quieran, que es bueno para la salud. Y es que vivimos en un mundo, de amor, hasta ahora un tanto anquilosado...