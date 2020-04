Keynes contra Bankia

Ás veces cómpre un chisco de socialismo para salvar o capitalismo. Sobre todo en tempos de crise, cando as contas non dan e todo ameaza co colapso definitivo, neses momentos é cando Papá Estado debe intervir coa súa man invisible para restablecer a orde, rescatando empresas en situación crítica e tomando o control de certos sectores estratéxicos, como a enerxía, a comunicación, a auga, o transporte ou a banca, por exemplo. Deste xeito, ademais, contará no futuro cunha fonte adicional de ingresos, alén dos impostos, como son os beneficios destas empresas nacionalizadas total ou parcialmente, e unha ferramenta para intervir na economía do país estabilizándoa.

O parágrafo anterior, completado cunha fiscalidade progresiva e uns fortes servizos públicos, podería abondar para ilustrar o que o foi o keynesianismo como doutrina económica levada á práctica nos Estados Unidos co New Deal de F. D. Roosvelt e en Europa, a partir do 45, polo Labour británico e imitado logo, con matices, no continente, e que segue vixente nos países escandinavos deica hoxe. En España, durante esa mesma época, a economía estaba tamén fortemente intervida por un Estado, o franquista que, ás necesidades impostas polo guión do illamento externo e a economía de guerra, a chamada autarquía, lle sumaba unha concepción paternalista do capitalismo de liñaxe falanxista que hoxe non continúan, moi oportunamente por certo, os neofranquistas de Vox.

En todo caso, o que pretenden que fagamos novamente as grandes corporacións do Ibex non ten nada que ver coa socialdemocracia keynesiá de posguerra, senón cun rescate como o de 2008. Non queren Keynes, soñan con outro Bankia: que contribuamos entre todos a cubrir as perdas do sector privado financiándoo con máis débeda pública, e lles deixemos a eles xestionar despois os cartos que lles entregamos a fondo perdido en forma de avais. Lembran os máis de 60 mil millóns de euros da banca do rescate do 2008 que nos ían devolver algún día? E iso contando con que a UE non lle aplique agora a España e Italia a mesma receita do 2008 a Grecia, aplaudida, por certo, fervorosamente por un De Guindos máis pendente de combater unha saída en clave de esquerda da crise que de defender os intereses obxectivos do seu Estado.

A coalición gubernamental da que agora forma parte unha esquerda, esta si, keynesiá, non debe permitir outra gran estafa ao servizo da banca como a de 2008. Se o estado rescata empresas privadas cos cartos de todos, debe facelo a cambio de participar no seu capital. Algo semellante ao que fixo Obama coa General Motors en 2009, por exemplo. Logo de 12 longos anos de dura austeridade neoliberal, perda de dereitos laborais e Lei Mordaza, é hora de avanzar no control social da economía a través do Estado. Esta posibilidade aberta pola crise é combatida hoxe desde a dereita, e a esquerda despistada de costume, co mesmo argumentario da Guerra Fría, igualando iniciativa privada e liberdade, e o control da economía a través do Estado con autoritarismo. Retornan as vellas falacias.